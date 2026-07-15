Петер Сиярто заряза депутатския си мандат заради китайска компания

Бившият унгарски външен министър Петер Сиярто от опозиционната партия ФИДЕС обяви във Фейсбук, че се отказва от мандата си в националния парламент, предаде унгарската новинарска агенция МТИ, цитирана от БТА. „Представих оставката си от моя парламентарен мандат. Причината е, че получих извънредно почетно предложение за международна позиция от една от водещите световни компании“, заяви Сиярто. Още: Франция: Разговорите на унгарския външен министър с Русия са предателство към ЕС

Той уточни, че ще работи като директор в китайската компания Би Уай Ди (BYD), отговорен за външните отношения и развиването на нови пазари. “Компанията е една от най-великите истории на успеха в автомобилната индустрия през последните 20 години и най-големия на света производител на нови електрически превозни средства“, заяви Сиярто. “Би Уай Ди Ауто“ – Унгария" заяви пред МТИ, че Сиярто ще получи глобална международна позиция и няма да бъде част от унгарското управление на компанията. Още: Унгария се оказа в услуга и на Иран - за гръмналите пейджъри на "Хизбула", с които и България беше свързвана