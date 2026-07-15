Вътрешният туризъм в Русия рухва

На фона на сериозния недостиг на гориво по бензиностанциите в цяла Русия, както и на украинските атаки с дронове и прехода към мерки за строги икономии, руснаците рязко намалиха пътуванията си в страната. Както съобщиха представители на туристическата индустрия пред „Ведомости“, търсенето на почивки в страната е спаднало с поне 10% през първата половина на годината. Туроператорът Alean е регистрирал подобен спад в броя на резервациите в Русия, Sletat.ru оценява спада на интереса на 22,5%. Компанията Travelata.ru е регистрирала 31% спад в търсенето на годишна база през първите шест месеца.

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Резервации

Според OneTwoTrip делът на резервациите за хотели в страната е спаднал с 1 процентен пункт до 68% през първите шест месеца. Сергей Ромашкин, вицепрезидент на Асоциацията на туроператорите на Русия (ATOR), отбелязва, че спадът в търсенето на вътрешен туризъм се дължи на „спестовното поведение“ на руснаците, които „предпочитат да държат наличните си средства в депозити, вместо да ги харчат за почивки“.

От Alean потвърждават, че гражданите се опитват да спестят от пътувания, като съкращават продължителността им и избират промоционални опции, както и по-достъпни места за настаняване. Освен това, някои туристи се отказват от пътувания на дълги разстояния в полза на почивки в собствения си или съседни региони, отбеляза компанията.

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Търсене

Според изчисленията на Ромашкин, търсенето във вътрешния туризъм през първата половина на годината е спаднало с 3% на годишна база до 40,1 милиона пътувания, в сравнение със 7% увеличение през същия период на миналата година (до 41,4 милиона пътувания). Източник от Министерството на икономическото развитие заяви, че броят на резервациите в Русия е намалял през юни (с приблизително 4% на годишна база), докато се предполага, че се е увеличил от януари до май.

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Представителят на агенцията също така свързва спада на вътрешния туризъм с „трудности с доставките на гориво“. Например, в Крим, голяма част от който остана без гориво, електричество и вода поради украинските стачки, броят на пътуващите със собствени автомобили „действително е намалял поради недостига на бензин на полуострова“, потвърди Ромашкин.

Освен това, продължителността на престоя също е намаляла рязко. Според Sletat.ru, продължителността на пътуванията в страната през първата половина на годината е намаляла с 45% до три седмици. Отбелязва се, че туристите все по-често вземат решения за пътуване непосредствено преди почивката си.

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