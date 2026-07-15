Мъж изчезна в каньон в Хърватия: Намериха го след часове да виси на скала (СНИМКА)

За продължила с часове спасителна операция в каньона над река Чикола в Хърватия, съобщи хърватската горска служба за спасяване (HGSS). Сигнал за изчезнал в каньона бил подаден в 18:40 ч. вчера в станцията на службата в Шибеник. В най-кратки срокове на мястото на инцидента пристигат 15 спасители с два дрона, към които се присъединяват 5 пожарникари. Операцията се провеждала в изключително труднодостъпен район, поради което търсенето било предприето от няколко посоки.

Докато теренът се претърсва от въздуха, част от екипа се спуснал по скалите на каньона с помощта на въжета. В същото време няколко души влизат в самото пресъхнало речно корито.

Добре, че е бил дронът

По здрач, пилот на дрон от далеч забелязал мъж в стръмна клисура в подножието на кулата.

Спасителите успяват да се спуснат до него с носилка и първа помощ, да го обездвижат и да го подготвят за транспортиране.

В същото време екипът отгоре прави котви и повдигащи системи, за да изтегли всички от каньона. С общи усилия всички скоро са на платото, а пострадалият е предаден на медицински екип за по-нататъшно лечение. Операцията приключва в 22:30 часа местно време.

По време на цялата операция, безпилотният летателен апарат допълнително е осветявал мястото от въздуха, което е позволило на екипажите да работят на място по-безопасно. ОЩЕ: Зрелище на 13-ия етаж: Спасиха заклещено куче във висок жилищен блок (ВИДЕО)