Кабинетът "Радев":

Мъж изчезна в каньон в Хърватия: Намериха го след часове да виси на скала (СНИМКА)

15 юли 2026, 16:05 часа 512 прочитания 0 коментара
Снимка:
Мъж изчезна в каньон в Хърватия: Намериха го след часове да виси на скала (СНИМКА)

За продължила с часове спасителна операция в каньона над река Чикола в Хърватия, съобщи хърватската горска служба за спасяване (HGSS). Сигнал за изчезнал в каньона бил подаден в 18:40 ч. вчера в станцията на службата в Шибеник. В най-кратки срокове на мястото на инцидента пристигат 15 спасители с два дрона, към които се присъединяват 5 пожарникари. Операцията се провеждала в изключително труднодостъпен район,  поради което търсенето било предприето от няколко посоки.

Докато теренът се претърсва от въздуха, част от екипа се спуснал по скалите на каньона с помощта на въжета. В същото време няколко души влизат в самото пресъхнало речно корито.

 

Добре, че е бил дронът

По здрач, пилот на дрон от далеч забелязал мъж в стръмна клисура в подножието на кулата.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Спасителите успяват да се спуснат до него с носилка и първа помощ, да го обездвижат и да го подготвят за транспортиране.

В същото време екипът отгоре прави котви и повдигащи системи, за да изтегли всички от каньона. С общи усилия всички скоро са на платото, а пострадалият е предаден на медицински екип за по-нататъшно лечение. Операцията приключва в 22:30 часа местно време.

По време на цялата операция, безпилотният летателен апарат допълнително е осветявал мястото от въздуха, което е позволило на екипажите да работят на място по-безопасно. ОЩЕ: Зрелище на 13-ия етаж: Спасиха заклещено куче във висок жилищен блок (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Хърватия дрон дронове спасителна операция
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес