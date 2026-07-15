Посочиха големия недостатък на Новак Джокович, заради който пропиля "последния си шанс" за титла от Големия шлем

Макар и на 39-годишна възраст, Новак Джокович продължава да бъде част от тенис елита, но може би е пропуснал последната си реална възможност да спечели рекордна 25-та титла от Големия шлем. През изминалите две седмици сръбската легенда отново бе една от големите звезди на Уимбълдън. Седемкратният шампион на "свещената трева" достигна 15-ия си 1/2-финал след епична победа над Феликс Оже-Алиасим. Въпреки това ветеранът беше категорично победен в три сета от световния №1 Яник Синер. Тъй като Карлос Алкарас не участваше в турнира, мнозина смятаха тазгодишното издание за най-ясния път на Джокович към първата му титла от Големия шлем за последните три години.

25-а титла май ще остане мираж за Новак Джокович

Въпреки това Синер отново се оказа прекалено добър, след като преодоля някои колебания в началото, игра добре през втората седмица и бе твърде силен за 24-кратния победител в турнири от Големия шлем, точно както и преди година. По тази причина бившият британски тенисист Грег Руседски смята, че предизвикателството, пред което е изправен 39-годишният сърбин, просто е станало прекалено голямо, тъй като новото поколение вече контролира мъжкия тенис.

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Бившият №1 на Великобритания смята, че сърбинът все още притежава състезателния дух, който го е довел до 24 титли от Големия шлем и други постижения. Все пак той се съмнява дали физиката на Джокович ще може да се справи с най-бързите и експлозивни тенисисти в спорта в продължение на две изтощителни седмици. Според Руседски ветеранът вече не може да си позволи лукса да се справи само с един елитен съперник. Вместо това той често трябва да победи както Синер, така и Алкарас или играчи, които се представят на подобно изключително ниво, за да вдигне най-големите трофеи.

Руседски каза от какво се нуждае Джокович

Новак беше на прав път да постигне това на Australian Open през януари, след като победи Яник Синер на 1/2-финала и започна силно срещу Карлос в мача за титлата, преди да загуби. След разочароващо представяне на Ролан Гарос, мнозина смятаха, че най-добрият шанс за триумф на Ноле е именно на Уимбълдън. Сърбинът се представи силно срещу Оже-Алиасим в 1/4-финала, но въпреки че имаше три дни до срещата със Синер, той не успя да се възстанови физически и да се подготви за дуела.

"Проблемът на Новак е, че сега, дори и без Карлос, той трябва да постигне поредица от победи срещу двама тенисисти, които играят на изключително високо ниво. Не съм сигурен, че все още има достатъчно физическа енергия. Психически той все още е на ниво, но му липсва онова допълнително предимство, за да направи последната крачка. Честно казано, не знам дали някога ще спечели 25-а титла от Големия шлем. Мисля, че Уимбълдън беше последната му реална възможност", заяви Руседски.

Въпреки песимистичните прогнози, Руседски подчерта, че би било грешка напълно да се отписва Джокович. Британецът заяви, че се надява сърбинът да докаже, че не е прав, като похвали неговата изключителна кариера, с която той предефинира понятието за дълголетие в мъжкия тенис. Въпросът обаче е дали той ще успее да преодолее тази последна пречка срещу новите доминиращи сили в спорта - задача, която според него е станала по-трудна от всякога.

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