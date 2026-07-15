Мбапе „хвърли камъни в градината“ на Дешан: Тактически не показахме това, което искаме, а така няма как да печелиш!

Килиан Мбапе призна, че Франция не е пресирала Испания достатъчно в средата на терена и това е основната причина за отпадането на „петлите“ от Световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада. Както е известно, тимът на Дидие Дешан се прости с мечтата си да вдигне титлата, след като на 1/2-финалите отстъпи пред „Ла Фурия“ с 0:2. Капитанът на Франция посочи редица пропуски както в игровия план за мача, така и в неговото изпълнение, които са лишили тима от място на финала.

Капитанът на Франция пое отговорността за загубата от Испания

Furious Kylian Mbappe hits out at France manager Didier Deschamps' 'sloppy' tactics and takes aim at his team-mates following pathetic World Cup exit - as Zinedine Zidane closes in on immediate appointment https://t.co/nPhC8PQGd8 — Daily Mail Sport (@MailSport) July 15, 2026

Испания контролираше играта в халфовата линия, където Родри и Фабиан Руис диктуваха владението на топката. „Бяхме трима срещу двама в халфовата линия и срещу Испания, това е трудно. Фабиан Руис и Родри имаха достатъчно време да владеят топката. Липсваше ни комуникация при пресата. Мисля, че трябваше да направим преса човек за човек и да ги принудим да тичат с нас“, каза Мбапе.

Нападателят допълни, че планът на Франция е бил да наложи преса високо по терена и да попречи на Испания да контролира топката. Вместо това, Испания редовно преодоляваше съперниковите състезатели и бързо си връщаше топката.

„Не играхме играта, която искахме, технически и тактически, каза Мбапе. „Когато не правиш това, което трябва в полуфинал на Световно първенство, не печелиш“.

Нападателят на Реал Мадрид също критикува работата на Франция с топката, казвайки, че лошите първи докосвания и пропуснатите възможности са попречили на отбора му да тества Испания, когато се появяваха пролуки.

„Бяхме твърде небрежни технически“, каза Мбапе. „Не можахме да им навредим, когато се отваряше такава възможност. Като капитан, аз трябва да поема цялата отговорност и нямам проблем с това“, каза Мбапе. „Искахме да стигнем до финала, но не успяхме“.

Франция ще се изправи срещу загубилия от полуфинала Аржентина - Англия в мача за третото място в събота в Маями.

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