Апокалипсисът преди 252 млн. години: Вулканите в Сибир са изхвърлили колосални количества въглероден диоксид - как това е променило живота

Преди около 252 милиона години планетата ни е преживяла най-голямата катастрофа в историята на своето съществуване – почти 90% от морските видове са изчезнали, пише Space Daily. Това не е било единично изригване, а по-скоро непрекъсната вулканична дейност, продължила над милион години в днешния Сибир. Изследователите изчисляват, че в атмосферата може да са попаднали приблизително 100 000 милиарда тона въглероден диоксид – цифра, която все още кара учените да спорят за точните механизми на катастрофата.

Апокалипсисът преди 252 милиона години

Както е отбелязано в проучване от 2015 г. на Сет Бърджис и Самюъл Боуринг, вулканичната провинция Сибирските трапове е започнала своята активност преди основния биологичен колапс и е продължила да я прави и след това. Това представлява проблем: голяма вулканична провинция е била активна твърде дълго, за да се обясни бързото геоложко изчезване единствено с продължителността на изригванията.

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Според по-късно проучване на същите автори, заедно с Джеймс Мюърхед, публикувано през 2017 г., ключовият фактор не е бил повърхностният поток от лава, а рязък преход към подземно проникване на магма – т. нар. странични сили, разпространяващи се през скалните маси. Тази магма е преминала през Тунгуския басейн, който е съдържал карбонатни, евапоритови и въглеводородни скали – и именно нагряването на тези седиментни скали е могло да доведе до отделянето на огромни количества парникови и токсични газове.

Според същото проучване, силовият комплекс е обхващал повече от 1,5 милиона квадратни километра, а глобалните температури на повърхността на океана може да са се повишили с приблизително 10 градуса по Целзий. Това бързо затопляне е довело до деоксигенация, повишена киселинност на водата и химичен стрес, който морските организми не са могли да преживеят.

Въпреки това, както отбелязват изследователите, тази картина не е окончателна. Проучването на Стефан Соболев от 2011 г. предлага алтернативен механизъм: мащабно дегазиране на въглероден диоксид и солна киселина от мантиен шлейф, съдържащ рециклирана океанска кора. Преглед от 2012 г. на Джонатан Пейн и Матю Клепъм също отбелязва, че загубите на морски видове се оценяват на 80–90%, в зависимост от метода на изчисление.

Както заключава статията, основното заключение на изследователите не е една проста причина, а близкото времево съвпадение на сибирския вулканизъм, нарушаването на въглеродния цикъл, глобалното затопляне и биологичния колапс.

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Колко опасни вулкана има по света? Според Геоложката служба на САЩ в света има приблизително 1350 потенциално активни вулкана. Сред най-опасните са Килауеа в Хавай, Етна и Стромболи в Италия, Везувий близо до Неапол, Мерапи и Кракатау в Индонезия, Сакураджима в Япония и Фуего в Гватемала. Според наличните данни, основната опасност по време на изригвания не са потоците от лава, а пирокластичните потоци, вулканичната пепел, токсичните газове и лахарите (кални потоци).

Един от най-известните действащи вулкани е Килауеа в Хавай. Той изригва редовно от няколко десетилетия. Въпреки относително тихата си дейност, потоците от лава могат да унищожат пътища, домове и земеделски земи.

Най-високият действащ вулкан в Европа е Етна в Сицилия. Той изригва често, изхвърляйки пепел, вулканични газове и лава. Поради високата гъстота на населението около вулкана, дори малки изригвания могат да доведат до затваряне на летища и евакуация на жителите.

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