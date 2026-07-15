ЕС спира да приема украинци, които бягат от военна служба в Украйна

"Като се вземат предвид променящите се нужди на Украйна да осигури отбраната си, оттук нататък временна закрила ще бъде предоставяна само на тези украински граждани, които са изпълнили (или изпълняват) военните си задължения към Украйна. Това ограничение ще се прилага само за нови кандидати за временна закрила (в ЕС). То няма да се прилага за тези украински граждани, които вече се ползват от временна закрила в ЕС". Това става ясно от официално прессъобщение на сайта на Европейския съвет.

Стоп на временната закрила и бежанския статус за украинци, които не са изпълнили воинския си дълг, ще има след 4 март, 2027 година.

За да получат временна закрила, украинските граждани ще трябва да докажат, че изпълняват военните си задължения. Това може да се направи чрез представяне на паспорт с изходен печат, предоставен от украинските власти, доказващ, че са напуснали Украйна законно и следователно изпълняват военните си задължения. Това може да се направи и чрез представяне на документ, на хартиен или електронен носител, който потвърждава освобождаването от служба в украинската армия или че съответният човек е изпълнил военните си задължения към Украйна.

Още: Сирски: Пускаме най-големите заплати на планетата за пехотинци и 3 вида нови договори

Удължаване на закрила

Иначе от съобщението става ясно, че страните-членки на ЕС са се споразумелида удължат статута на временна закрила, предоставен на бягащите от Украйна. Удължаването е до 4 март 2028 година - това е изпълнение ангажимента на ЕС да подкрепя Украйна и нейния народ толкова дълго, колкото е необходимо предвид агресията на Путинова Русия. Временната закрила досега важеше до 4 март 2027 г., като от март 2022 г. насам над 4 милиона разселени лица от Украйна се възползват от закрила в ЕС. Удължаването на закрилата с още една година ще осигури яснота и предвидимост за всички, които бягат от войната.

Още: Почти 6000 евро на фронта: Зеленски вдига заплатите на военните и набира чужди доброволци

Пълното прессъобщение на английски език: ТУК!