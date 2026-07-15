Управляеми бомби, ракети и дронове: Русия пак убива мирни украинци (ВИДЕО)

Русия атакува редица области в Украйна на 15 юли, сред които Суми, Николаев, Одеса, Днепропетровск и др. Броят на ранените при въздушен удар с управляеми бомби в Суми е нараснал до 20 (преди това информацията бе за 17 пострадали), заявиха местните власти в следобедните часове. Изпълняващият длъжността кмет Артьом Кобзар уточни, че сред ранените има две деца. Отделно от това руското нападение е взело най-малко три жертви.

„В момента четирима пострадали са в критично състояние. Медиците се борят да спасят живота им и оказват цялата необходима помощ. Всички съответни служби работят на мястото на инцидента. Последиците от вражеската атака все още се ликвидират“, заяви Кобзар.

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Жертви и ранени в Николаев и Одеса

Според Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна един човек е загинал, а друг е бил ранен при руска атака с дронове в Николаевска област. „67-годишен мъж загина в Николаевска област в резултат на руски удар. Друг цивилен, на 65 години, беше ранен и хоспитализиран. Руски дронове атакуваха територията на селскостопанско предприятие в община Новобуг, Бащански район, днес следобед. Ударът предизвика пожар в товарач. Спасителите от Държавната служба за извънредни ситуации угасиха пожара“, се посочва в изявление на службата.

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Броят на ранените в резултат на руска ракетна атака в Одеса пък се е увеличил до 8, а трима души са загинали, обявиха от областната администрация. „Четирима души са хоспитализирани, двама от тях са в стабилно състояние. Останалите пострадали са получили амбулаторно лечение. За съжаление, трима души са загинали. На мястото на инцидента продължава работата по отстраняване на последствията от вражеската атака“, заяви Олех Кипер, който е ръководител на региона.

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Един човек е загинал, а други двама са ранени в резултат на руски атаки в района на родния град на президента Володимир Зеленски - Кривой Рог, област Днепропетровск. „62-годишен шофьор на камион загина на магистралата в община Софиевска. 13-годишно момче и 69-годишна жена бяха ранени в община Глеватка. Медиците им оказаха необходимата помощ“, заяви Александър Ганжа, началник на областната администрация в Днепропетровск.

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