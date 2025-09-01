Фон дер Лайен поиска сериозна възпираща сила срещу "хищника" Путин

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен не спести думи при описанието на руския диктатор Владимир Путин в едно от последните си изявления по темата за войната в Украйна и сигурността в Европа. "Той е хищник. От опит знаем, че той може да бъде държан под контрол само чрез силни възпиращи мерки, заяви ръководителят на изпълнителния орган на ЕС по време на посещението си на полско-беларуската граница в неделя, 31 август, цитирана от Politico.

"Трябва да запазим чувството за спешност, защото знаем, че Путин не се е променил и няма да се промени", добави тя малко преди да пристигне в България, където посети ВМЗ-Сопот: Фон дер Лайен отчете уникалност на военната ни индустрия, каквато няма в ЕС. Борисов се закани да пази правителството (ВИДЕО).

Полетът на Фон дер Лайен над България: внезапни проблеми

Председателят на Комисията е на обиколка в 7 държави от така наречените "предни линии" на блока в Източна Европа, за да ги увери в подкрепата на ЕС в лицето на руската агресия. Пътуването ѝ съвпада със засилените усилия на американския президент Доналд Тръмп да посредничи за прекратяване на огъня във войната на Путин срещу Украйна.

По време на полета си до България тя може би изпита едно от "оръжията" на Руската федерация - електронното заглушаване, с което GPS-ите на самолетите спират да функционират нормално. Това е често срещан случай през последните години при полети над страните около Балтийско море например, като тези държави често са обвинявали Москва: GPS и Русия: Самолетът на Урсула фон дер Лайен в непредвидена ситуация над Пловдив.

Снимка: Министерски съвет

Фон дер Лайен прави обиколка още във Финландия, Естония, Литва и Латвия – всички от които граничат с Русия или Беларус, както и в България и Румъния, в рамките на най-голямата си дипломатическа инициатива в областта на сигурността и отбраната на ЕС от началото на пълномащабната инвазия на Москва в Украйна.

В Полша тя и министър-председателят Доналд Туск посетиха село, намиращо се близо до част от новопостроена електрическа ограда на полско-беларуската граница. Туск заяви, че границата е "толкова важна", колкото и мечтата за освобождение от "съветското господство" преди 45 години. Той се позова на годишнината от историческото споразумение от 31 август 1980 г., пише Politico.

