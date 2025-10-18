Българите газят на престижен турнир по бокс в Полша!

Войната в Украйна:

18 октомври 2025, 11:05 часа 390 прочитания 0 коментара
Българските национали по бокс записаха четири победи и спечелиха по точки срещу Полша по време на 37-ото издание на турнира "Сузуки Боксинг Найт" в град Сокулка.

Победи за България

Победи за възпитаниците на Жоел Арате и Валентин Поптолев постигнаха Ергюнал Себахтин, Радослав Росенов, Уилиам Чолов и Кирил Борисов. Българите стигнаха до краен успех с 14:10 точки и взеха реванш за поражението от преди 6 години с 6:10. За част от боксьорите това бе и много добра подготовка за Европейското първенство до 23 години, което ще бъде проведено в Будапеща в края на ноември.

Резултатите на галавечерта в Сокулка:

Ергюнал Себахтин (50 кг) - Матеуш Шчочарц 3:0

Димо Тониев (60 кг) - Павел Брах 1:2

Радослав Росенов (60 кг) - Якоб Къжпиет 3:0

Викторио Илиев (65 кг) - Бартломей Рошковиц 1:2

Стелиан Страхилов (75 кг) - Матеуш Урбан 0:3

Уилиам Чолов (80 кг) - Михал Пиерчала 3:0

Семион Болдирев (85 кг) - Давид Кручковски 1:2

Кирил Борисов (+90 кг) - Якуб Домурад 2:1

Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
