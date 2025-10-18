Войната в Украйна:

ЦСКА ще почете Иван Зафиров в мача с Добруджа

18 октомври 2025, 10:50 часа 385 прочитания 0 коментара
ЦСКА ще почете Иван Зафиров в мача с Добруджа

Футболистите на ЦСКА ще излязат с черни ленти на ръцете в мача срещу Добруджа от 12-тия кръг на Първа лига. Така те ще почетат паметта на легендарния защитник Иван Зафиров-Копата. Преди срещата в Добрич двата отбора ще запазят минута мълчание, с която ще уважат не само Зафиров, а и другата легенда на българския футбол, която почина в последните дни – Добромир Жечев.

Иван Зафиров има 14 трофея с ЦСКА

Копата ни напусна на 77-годишна възраст. Той си замина на 15 октомври, а поклонението ще бъде в неделя, 19 октомври, от 10:30 ч. пред А сектор на националния стадион „Васил Левски“. Зафиров игра за ЦСКА в два периода – 1965-1966 г. и 1968-1981 г. Има общо 340 мача, в които е отбелязал 5 гола. С „червените“ той е деветкратен шампион на България (1966, 1969, 1971, 1972, 1973, 1975, 1976, 1980 и 1981 г.) и петкратен носител на Купата на Съветската армия (1965, 1969, 1972, 1973 и 1974 г.)

Още: Сензационно: В Бундеслигата си харесаха голям талант на ЦСКА

Иван Зафиров-Копата

Копата печели сребро с националния отбор на Олимпийските игри през 1968 г.

Иван Зафиров е награден със сребърен орден на труда през 1968 г. За ЦСКА има 37 мача в евротурнирите – 26 за КЕШ, 6 за КНК и 5 за купата на УЕФА. Играе и за Сливен в периода 1966-1968 г. Там той има 24 мача и един гол. С националния отбор на България Копата е изиграл 50 мача, в 9 от които е бил капитан, и е вкарал едно попадение. Участва на Мондиал 1974 в Германия, но не влиза в игра и е сребърен медалист от Олимпийските игри в Мексико през 1968г.

Още: Добруджа – ЦСКА НА ЖИВО по ТВ: Къде и кога да гледаме Първа лига?

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
ЦСКА Първа лига
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес