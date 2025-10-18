ЦСКА ще почете Иван Зафиров в мача с Добруджа

Футболистите на ЦСКА ще излязат с черни ленти на ръцете в мача срещу Добруджа от 12-тия кръг на Първа лига. Така те ще почетат паметта на легендарния защитник Иван Зафиров-Копата. Преди срещата в Добрич двата отбора ще запазят минута мълчание, с която ще уважат не само Зафиров, а и другата легенда на българския футбол, която почина в последните дни – Добромир Жечев.

Иван Зафиров има 14 трофея с ЦСКА

Копата ни напусна на 77-годишна възраст. Той си замина на 15 октомври, а поклонението ще бъде в неделя, 19 октомври, от 10:30 ч. пред А сектор на националния стадион „Васил Левски“. Зафиров игра за ЦСКА в два периода – 1965-1966 г. и 1968-1981 г. Има общо 340 мача, в които е отбелязал 5 гола. С „червените“ той е деветкратен шампион на България (1966, 1969, 1971, 1972, 1973, 1975, 1976, 1980 и 1981 г.) и петкратен носител на Купата на Съветската армия (1965, 1969, 1972, 1973 и 1974 г.)

Копата печели сребро с националния отбор на Олимпийските игри през 1968 г.

Иван Зафиров е награден със сребърен орден на труда през 1968 г. За ЦСКА има 37 мача в евротурнирите – 26 за КЕШ, 6 за КНК и 5 за купата на УЕФА. Играе и за Сливен в периода 1966-1968 г. Там той има 24 мача и един гол. С националния отбор на България Копата е изиграл 50 мача, в 9 от които е бил капитан, и е вкарал едно попадение. Участва на Мондиал 1974 в Германия, но не влиза в игра и е сребърен медалист от Олимпийските игри в Мексико през 1968г.

