Прекрасно! България е балкански шампион по таекуондо

Българският национален отбор по олимпийско таекуондо стана балкански шампион на завършилата надпревара в Дупница, съобщават от федерацията. Родните състезатели спечелиха впечатляващите 79 медала във всички възрастови групи, а именно деца (Клас А и Б), юноши, кадети, младежи, мъже и жени. Това направи България балкански шампион в генералното класиране.

Страхотен успех за българското таекуондо!

Вторият ден на Балканското първенство бе доста интересен, особено в срещите, в които българските състезатели играеха финали. Всички в залата подкрепяха всеки един, който се бори за златен медал. Таекуондистите спечелиха 22 медала в отделните възрастови групи.

Заместник-министърът на младежта и спорта доц. Стоян Андонов откри Балканското първенство по олимпийско таекуондо в гр.... Posted by Министерство на младежта и спорта on Friday, October 17, 2025

Най-добрите национали при мъжете и жените не можаха да се включат в турнира, тъй като са на подготвителен лагер в Китай преди Световното първенство, което започва на 23 октомври в Уси, Китай. Въпреки това, те следяха всичко, което се случваше в Спортната зала в Дупница и поздравяват всички български медалисти, добавят от федерацията. Днес и утре отново в Дупница ще бъде проведен турнир Балкан къп G1, в който има записани над 800 участници.

