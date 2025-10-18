Войната в Украйна:

Българин влиза в Залата на славата: пореден успех във волейбола

18 октомври 2025, 11:31 часа 393 прочитания 0 коментара
Легендарният волейболист Димитър Каров официално е част от Международната зала на славата на волейбола в Холиок, Масачузетс, САЩ, клас 2025. Това не е просто признание за кариерата разпределителя, но и за златната епоха на българския волейбол от 20-ти век – 60-те и 70-те години. Каров и останалите легенди на волейбола ще бъдат официално приети в Залата днес от 18:00 ч. българско време.

Димитър Каров и Любо Ганев се снимаха с портретите на другите българи в Залата на славата

Те бяха специални гости на кмета на Холиок на събитието „Mayor’s Reception“. На церемонията присъстваха и президента на Българската федерация по волейбол Любо Ганев и жената до него Кремена Русева. Двамата волейболисти се снимаха с портретите на великите волейболисти Васил Симов (2019) и Борис Гюдеров (2019), които също са част от Залата на славата. Друг българин, който е член на Залата е Димитър Златанов (2007).

Димитър Каров

Каров печели 9 титли с ЦСКА и сребро с националния отбор на Световното първенство през 1970 г.

Димитър Каров е един от най-техничните и интелигентни разпределители. Той печели пет шампионски титли, три национални купи и най-престижния клубен турнир – КЕШ през 196 г. с ЦСКА. С националния отбор Каров е един от основните играчи и записва три участия на Олимпийски игри – Токио 1964, Мексико 1968 и Мюнхен 1972. Той печели и исторически сребърен медал от Световното първенство в София през 1970 г.

Димитър Каров в Залата на славата е признание за българския волейбол

Други големи волейболисти, които присъстваха на събитието бяха Лаура Лудвиг (Германия), Роса Гарсия Ривас (Перу), Франческа Пичинини (Италия), Иван Милкович (Сърбия), Кент Стифънс (САЩ), , Бари Каузнер (Австралия), Гийермо Уили Парадес (Аржентина) и Юрген Вагнер (Германия). Влизането на Димитър Каров в Залата на славата не е просто личен успех, а признание за целия български волейбол.

