Принц Андрю се отказа от титлата херцог на Йорк

Принц Андрю обяви, че се отказва от титлите си, включително херцог на Йорк. Той е подложен на нарастващ натиск заради връзките си със сексуалния престъпник Джефри Епстийн. Това изглежда е довело до решението на принца доброволно да се откаже от титлите си и да се откаже от членството си в Ордена на жартиерата, най-старият и най-висш рицарски орден във Великобритания. Все пак в изявлението си той подчертава, че продължава "енергично да отрича обвиненията срещу него".

Финалното решение и проблемите на принца

"В разговор с краля и моето непосредствено и по-широко семейство, стигнахме до заключението, че продължаващите обвинения срещу мен отвличат вниманието от работата на Негово Величество и кралското семейство", посочва още принц Андрю.

И допълва: "Със съгласието на Негово Величество смятаме, че сега трябва да направя още една крачка. Следователно вече няма да използвам титлата си или почестите, които са ми били дадени. Както казах по-рано, категорично отричам обвиненията срещу мен.".

Решението на Андрю да се откаже от титлите си е взето след консултация с Уилям, принц на Уелс, както и с краля. Той ще остане принц, но ще престане да бъде херцог на Йорк, титла, която получи от майка му, покойната кралица Елизабет.

Андрю вече беше престанал да бъде "работещ член на кралското семейство", беше загубил титлата си на Негово Кралско Височество и вече не се появяваше на официални кралски събития.

Принцът се сблъска с поредица от скандали през последните години, включително съдебно дело, което той уреди с Вирджиния Джуфре, която твърди, че е била една от многото уязвими момичета и млади жени, които са били сексуално експлоатирани от Епстийн и неговия кръг от богати връзки, както и въпроси относно финансите му и участието му в предполагаем китайски шпионин.

Очаква се той да остане в дома си в Уиндзор, Роял Лодж, за който има собствен частен договор за наем, който е валиден до 2078 г.

Източник: BBC