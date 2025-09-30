Войната в Украйна:

Франция е готова да работи по мирния план на Тръмп за Газа

30 септември 2025, 11:06 часа 178 прочитания 0 коментара
Франция „приветства“ мирния план на Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Газа и заяви, че е готова да работи по прилагането му със САЩ, израелското правителсктво, палестинската администрация и всички международни партньори, се съобщава в прессъобщение на Министерството на външните работи на страната, предаде френския уважаван всекидневник Le Monde. Нещо повече Франция призовава страните в конфликта в Газа незабавно да предприемат този план за прекратяване на войната и да отворят отново хоризонт на мир и колективна сигурност, който гарантира правото на палестинския народ на самоопределение, правото на израелския народ на сигурност, стабилност и регионална интеграция

"Франция приветства плана, предложен от президента Тръмп за прекратяване на войната в Газа, след интензивните дипломатически усилия, които страната проведе със Саудитска Арабия в рамките на Общото събрание на ООН", се казва о ще в прессъобщението. ОЩЕ: Съветът за сигурност на ООН прие резолюция за прекратяване на огъня в Газа

Ето какво мисли Макрон

"Приветствам ангажимента на президента Тръмп да сложи край на войната в Газа и да гарантира освобождаването на всички заложници", написа в платформата Х френският президент Еманюел Макрон. Той сподели още два пъти позицията си, но на иврит и арабски. 

Той изразява надежда, че Израел ще се ангажира твърдо на тази основа, а според него "Хамас" няма друг избор, освен незабавно да освободи всички заложници и да следва този път.

"Тези елементи трябва да позволят задълбочени дискусии с всички заинтересовани партньори, за да се изгради траен мир в региона, въз основа на решението за две държави и на елементите, одобрени от 142 държави в ООН по инициатива на Франция и Кралство Саудитска Арабия. Франция е готова да допринесе за това. Тя ще остане бдителна по отношение на ангажиментите на всяка страна", казва ощ е Макрон. ОЩЕ: Кои държави подкрепиха плана на Тръмп за Газа: Ето какво предвижда той

