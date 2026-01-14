Франция и Германия също изпращат военни в Гренландия

Френски военни ще участват в европейска военна мисия в Гренландия, заедно с военни от други европейски страни, предаде Франс прес, като се позова на информация от френските въоръжени сили.

Швеция и Германия обявиха днес, че ще разположат военни на арктическия остров, който президентът на САЩ Доналд Тръмп иска да присъедини към САЩ. Те ще бъдат изпратени в рамките на разузнавателна мисия "с оглед на евентуален военен принос, целящ да подкрепи Дания в гарантирането на сигурността в региона", според германското Министерство на отбраната.

Същевременно Берлин обяви, че германската армия също ще изпрати войски в Гренландия заедно с други европейски страни. Разполагането на 13-членен разузнавателен екип на Бундесвера от 15 януари има за цел „да проучи рамковите условия за възможни военни приноси в подкрепа на Дания за осигуряване на сигурността в региона“, заяви германското министерство на отбраната.

Датският и гренландският външен министър ще се срещнат с вицепрезидента на САЩ в Белия дом, след като президентът Доналд Тръмп повтори искането си Вашингтон да поеме контрола над Гренландия Датският външен министър Ларс Льоке Расмусен излезе от разговорите в Белия дом, обещавайки да се противопостави на плана на президента на САЩ Доналд Тръмп да поеме контрол над Гренландия, предаде АФП.

„Абсолютно не е необходимо“ САЩ да завземат Гренландия, заяви Льоке. „Не успяхме да променим американската позиция. Ясно е, че президентът има желание да завладее Гренландия. И ние ясно дадохме да се разбере, че това не е в интерес на кралството“, каза той.

„Не мисля, че сега е моментът да говорим за това. Не бива да залагаме правото си на самоопределение, когато друга държава говори за това да ни вземе“, заяви гренландският министър-председател Льоке призова Вашингтон да се ангажира с „уважително“ сътрудничество по отношение на арктическия остров, който се контролира от Копенхаген.