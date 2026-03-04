MONA споделя рождения си ден с публиката с концерт на 8 април

Музикалната сцена у нас има своята нова любима героиня – MONA. Последната година очерта името ѝ като устойчиво присъствие сред публиката. Тя генерира внимание не чрез шум, а чрез последователност. След серия от разпродадени самостоятелни концерти, затвърдили нарастващата ѝ публика, MONA добавя нова дата към календара си. Този път поводът е личен. На 8 април тя навършва 22 години и ще отбележи рождения си ден с концерт в Sofia Live Club. Решението да превърне празника си в публично събитие не е жест на спонтанност, а на символика. Вместо затворен кръг MONA избира отворена сцена. Вместо тиха равносметка - споделена енергия.

Повече за празничния концерт на MONA

"Birthday Concert Party" идва съвсем скоро след силното ѝ представяне в националната селекция за "Евровизия", където MONA спечели вота на публиката и остана на крачка от това да представя страната ни във Виена.

На 8 април младата изпълнителка ще сподели сцената с музикантите от MONAVISION - Илин Папазян (китара), Виктор Костов (пиано), Калоян Минчев (барабани), Емилио Мархолев (бас китара), и беквокалистите Десислава Иванова, Никаела Пашалийска, Ралица Хайдърска.

Както всички нейни концерти досега, и този ще бъде със жестов превод – устойчива практика, която MONA следва в лайв събитията си.

Концертната програма ще проследи завършената ѝ авторска трилогия и ще даде първи знак за това, което самата тя нарича "нова книга" – следващият етап в развитието ѝ. Вечерта е замислена като преход: от артист, който доказва потенциал, към артист с ясно формулирана идентичност и амбиция.

"Скоро ставам на 22. Усещам, че нова сила е на път да дойде в живота ми", казва MONA и допълва: "Промених се. Станах по-уверена. Разбрах коя съм аз. И знам, че съм готова да отворя не просто нова страница, а цяла нова книга".

