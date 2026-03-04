Отменени са десетки полети от и до Кипър, САЩ затягат контрола

Продължава да се увеличава броят на отменените полети от и до Кипър заради военния конфликт в Близкия изток, както и в контекста на атаката с дронове в понеделник срещу британската база Акротири на острова. Според съобщение на компанията оператор на кипърските летища „Хермес Еърпортс“ на главното кипърско международно летище в Ларнака са отменени 24 полета.

Големи въздушни превозвачи като „Бритиш Еъруейз“, „Луфтханза“, „ИзиДжет“ и „Австрийските авиолинии“ изцяло прекратиха полетите до острова, съобщава кипърското издание на гръцкия вестник „Катимерини“.

Отменени са полети и на другото международно летище в Пафос, информира кипърското издание „Филелефтерос“.

След атаката с дрон срещу британската военна база, правителството на САЩ затегнаха препоръките за пътуване до Кипър и посъветваха гражданите си да преразгледат планираните си пътувания до острова. Освен това, на служители на американското правителство, които не се нуждаят спешно от престой в Кипър, както и на техните семейства, е разрешено да напуснат страната.