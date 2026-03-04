Спорт:

Отменени са десетки полети от и до Кипър, САЩ затягат контрола

04 март 2026, 10:35 часа 383 прочитания 0 коментара
Отменени са десетки полети от и до Кипър, САЩ затягат контрола

Продължава да се увеличава броят на отменените полети от и до Кипър заради военния конфликт в Близкия изток, както и в контекста на атаката с дронове в понеделник срещу британската база Акротири на острова. Според съобщение на компанията оператор на кипърските летища „Хермес Еърпортс“ на главното кипърско международно летище в Ларнака са отменени 24 полета. 

Големи въздушни превозвачи като „Бритиш Еъруейз“, „Луфтханза“, „ИзиДжет“ и „Австрийските авиолинии“ изцяло прекратиха полетите до острова, съобщава кипърското издание на гръцкия вестник „Катимерини“.

Отменени са полети и на другото международно летище в Пафос, информира кипърското издание „Филелефтерос“.

Още: Заради атака с дронове Кипър отмени заседанието на Съвета на ЕС. Франция праща военна помощ

След атаката с дрон срещу британската военна база, правителството на САЩ затегнаха препоръките за пътуване до Кипър и посъветваха гражданите си да преразгледат планираните си пътувания до острова. Освен това, на служители на американското правителство, които не се нуждаят спешно от престой в Кипър, както и на техните семейства, е разрешено да напуснат страната.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Кипър война Израел война Иран
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес