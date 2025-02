Франция и Испания заявиха солидарност с Украйна след бурната среща в Белия дом

"Има един агресор - Русия и един нападнат народ - Украйна“. Така френският президент Еманюел Макрон коментира бурната среща между Зеленски и Тръмп. Изявлението си той направи минути след края на разговора в Белия дом.

Макрон призова за „уважение към тези, които се борят от самото начало“. "Смятам, че бяхме прави да помогнем на Украйна и да наложим санкции на Русия преди три години и да продължим да го правим“, добави още Макрон пред репортери в Лисабон.

"Украйна, Испания е с теб." Това беше реакцията на испанския премиер Педро Санчес. Той изрази своята подкрепа и солидарност с Украйна след сблъсъка между Тръмп, Ванс и Зеленски, като публикува своя снимка с украинския президент в социалната мрежа Х.

