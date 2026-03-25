Звезда от "Като две капки вода" преживява тежка подготовка за следващия лайв

Един от най-колоритните участници в 14-ия сезон на шоуто "Като две капки вода" е Виктор Тодоров, който спечели и първия лайв тазиу година. След оценките на участниците, журито, менторите и гласуването на зрителите, той спечели с образа на Принс и емоционалното изпълнение на песента "Purple Rain". Тогава журито определи изпълнението му за едно от най-искрените и съвършени.

Поредно предизвикателство

След два женски образа - на Ивана и Гуен Стефани, на Виктор му предстои поредно предизвикателство - да влезе в ролята на попфолк изпълнителя Меди. Въпреки че му се падна да имитира мъж, здачата няма да е никак лесна, а напратив - подготовката на Виктор за следващата седмица изисква много труд. Това обясни и самият той в интервю за "На кафе". Признава, че засега подготовката върви притеснително, но пък се радва, че ще имитира мъжки образ.

Още: Талантливият Виктор от "Като две капки вода": Тайната му зад успешните имитации

"Има шанс да се получат работите. Той е много интересен артист и много ми харесва енергията, която излъчва. Много е различен от това, което съм слушал като поп фолк. Смятам, че ще ми е по-лесно да го имитирам вокално от Гуен Стефани. По-близо сме и като цветове. Което също допринася много за образа. Той има специфична дрезгавина в гласа, която е много интересна. За орнаментиката ще си помогна с образа на Ивана.", коментира Виктор.

Последните две имитации на Виктор в шоуто сякаш не бяха много силни според журито. Припомняме, че той се превъплъти във Фреди Меркюри, а миналата седмица се качи на сцената като Гуен Стефани.

Още: Алекс Раева разчувства всички в "Като две капки вода" и се класира на първото място