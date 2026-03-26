Как да се отървете завинаги от къртиците в градината си

Чували ли сте някога поговорката „не прави планина от къртичина“? Е, що се отнася до истинските къртичини, струва си планината от суетене. Експертите от Westchester Wildlife пишат, че къртиците могат да причинят редица щети на вашия двор. Първото в списъка е, че тунелите, създадени от къртиците, предоставят място за други подземни вредители, за да сеят хаос. Да не говорим за евентуална ерозия или дори за това сами да се спънете в къртичината.

Най-лесният и натурален метод да се отървете от къртиците в двора

Добрата новина е, че има няколко начина да се отървете от къртиците в градината или двора си. Лошата новина обаче е, че някои от най-ефективните стратегии може да са трудни за прилагане. Ето защо говорихме много по-рано за предотвратяване на скритите опасности, които съсипват градината ви.

Не се притеснявайте – ако идеята да се занимавате с къртици ви отвращава или се притеснявате за времето и енергията, които това ще ви отнеме, винаги можете да се обадите на екип за борба с вредителите, за да си свършат работата, докато вие отпивате кола на верандата. Но ако сте готови да се справите сами с тази задача, четете нататък.

Поставете капани за къртици

Вашият предпочитан капан за къртици трябва да е еднопосочен, често картонена кутия само с един отвор, която ще поставите в двора, много близо до активната къртичина. Затова вземете предвид следното: поставете стръв в капана, оставете го отворен и седнете на верандата. Веднага щом забележите смущение в еднопосочния си капан, затворете го рязко (освен ако не го направи автоматично) и пуснете къртицата далеч от дома си. Алманах казва, че пускането на къртици на 8 километра разстояние ще държи тези същества далеч от дома ви завинаги.

Удивително, нали? Е, не е толкова лесно; има няколко стъпки, които трябва да предприемете, преди да решите да използвате капан за къртици срещу досадните подземни бозайници, които притесняват моравата ви. Първо, използването на капани работи най-добре в активна дупка. За да определите дали една дупка е активна или не, всичко, което трябва да направите, е да покриете една от малките планини и ако до следващия ден тя отново е отворена, бинго! Имате активна дупка.

Съществуват и капани, които могат да се използват еднократно и не изискват наблюдение.

Премахнете източниците на храна за къртици

Друга тактика, която можете да използвате, за да се отървете от къртиците, е просто да се уверите, че нямат храна във вашия ландшафт, морава или градина. Дори хората ще умрат от липса на храна или ще се преместят, както винаги са правили нашите предци; дори сега хората мигрират за по-зелени пасища. Какво ви кара да мислите, че къртиците са по-различни? Въпреки че това може да звучи като вашият месиански план, не е чак толкова лесно. Ето каква е работата: Може да не видите резултати известно време, защото по същество този метод е средство за постигане на цел.

Как да се справим сравнително бързо с къртица

Основната храна за къртиците са ларви, земни червеи, щурци, мравки и насекоми. За да ги отървете от двора си, използвайте предмети, които са предназначени и доставени единствено за борба с вредителите. Това е така, защото искате да сте сигурни, че няма да повредите растенията и буйната си трева в процеса.

Веднага щом приключите с елиминирането на храната им, къртиците ще се отправят към търсенето на нов дом. Можете да помислите за това редовно, за да направите ландшафта си негостоприемен за тези досадни вредители, казва Home Depot.