Хитов сериал предизвика слухове за грандиозно продължение (СНИМКИ)

Турският сериал "Опасно изкушение" ("Yasak Elma") завладя зрителите с интриги, любовни и семейни драми още от първия си епизод през 2018 г. Със своите 6 сезона и 177 епизода, продукцията по FOX Türkiye приключва официално на 5 юни 2023 г. В българския телевизионен ефир сериалът се излъчваше от 15 юли 2021 година и приключи на 24 декември 2023 година. Въпреки това, през 2026 г. феновете и медиите се питат дали сериалът ще се върне с 7‑ми сезон, а заглавията от турските медии отново поставят историята под светлината на прожекторите.

Въпреки че официално сериалът постави финала си с последния епизод на шестия си сезон, слуховете за развитието на сюжетната линия включваща Ендер, Йълдъз и останалите главни герои започнаха бързо да обикалят мрежат през последните дни.

Звездите от турските сериали, които имат български корени (СНИМКИ)

Според публикации на турски медии, че турска телевизионна и филмова продукционна компания Medyapım обмисля възраждане на сериала със 7‑ми сезон. Съобщава се, че продуцентът Фатих Аксой е провел срещи с водещите актьори, включително Еда Едже (Йълдъз), за потенциално участие в нови епизоди, а слухове твърдят, че сценарният екип подготвя историята да включва "нови и изненадващи сюжетни елементи" около старите герои. Съобщава се, че снимките може да започнат това лято, а премиерата да е планирана за есен 2026 г. Каналът за излъчване все още не е потвърден — възможни са както традиционна телевизия (FOX TV), така и дигитална платформа.

Снимка: Yasak Elma/Facebook

Някои анализатори и фен сайтове разпространяват информация, че седми сезон ще се върне с пълния актьорски състав, но няма официални договори или потвърждение от продукцията за това.

Други онлайн източници съобщават, че FOX TV не е подновила сериала, а сезон 6 е "финален", което прави продължението несигурно, повдигайки просто въпроси.

Още: Риалити формати срещу турски сериали: Битката за вниманието на българските зрители

Важно уточнение е, че датата на премиера, актьорите и каналът за излъчване все още не са потвърдени официално. Всичко, което се говори, остава в сферата на спекулацията до потвърждение от Medyapım или FOX TV.

Въпреки че официално няма 7-ми сезон, медиите съобщават за подготвителни действия, а слуховете продължават да поддържат интереса на феновете жив. Турската драма "Опасно изкушение" остава едно от най‑обсъжданите имена в жанра, а феновете ще трябва да изчакат официалното потвърждение, за да разберат дали интригите на Йълдъз и Ендер ще продължат на екран.

Още: Помните ли актрисата Хазал Кая? Вижте колко е променена днес (СНИМКИ)

Интриги, любов и още...

Сериалът проследява живота на Йълдъз, млада и амбициозна жена, която попада в света на богатите и влиятелни семейства, където интригите, лъжите и борбата за власт са ежедневие. Основният конфликт се върти около нейните отношения с Ендер – манипулативната и амбициозна бизнесдама – и другите членове на елитния кръг, като всяко решение и тайна може да обърне живота им и да променя баланса на силите. Историята съчетава любов, предателство и скандали, които държат зрителите в напрежение през всичките сезони.

Източници: Аl Bawaba, Кarar.