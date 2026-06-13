Държавен чистач срещу 21 евро: Как Нидерландия помага на хората с ADHD вкъщи

В Нидерландия хора, страдащи от ADHD (Синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност) получават домашна помощ от държавата. Тъй като страната е признала ADHD като увреждане, което може да наруши редица функции като концентрация, планиране и способност за изпълнение на домакински задачи, хората с този синдром имат право да кандидатстват за социална подкрепа чрез общините. При одобрение, ако се оцени, че състоянието им ги затруднява в ежедневието им, местните власти им осигуряват помощ с почистване, пране, домакинска работа, придружаване.

Това става по Закона за социална подкрепа (Wmo),който гарантира, че всеки член на обществото може да участва в него и да поддържа своята самостоятелност.

ADHD е неврологично разстройство, което засяга начина, по който мозъкът регулира вниманието, импулсите и двигателната активност. Състоянието не е резултат от липса на дисциплина или лошо възпитание, а генетично обусловена особеност в структурата и химичните процеси на мозъка.

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Ако кандидатстващ бъде одобрен, обикновено е нужно да заплати малка месечна такса от около 21 евро, но тя може да бъде по-малка или изобщо да няма нужда от такса и цялата подкрепа да се поеме от общината, според индивидуалния случай. В някои случаи грижата може да бъде в натура, тъй като много общини разполагат с мрежа от експерти по предоставяне на грижа, а при липса на такива се отпуска личен бюджет.

Обикновено тази подкрепа варира от 6 месеца до една година, но често може да бъде удължавана с години.

Хиперактивност и дефицит на вниманието: Модерна диагноза или особеност на мозъка