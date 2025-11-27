Дронове за многократна употреба - Русия пак промени тактиката на въздушната война (ВИДЕО)

Въпреки потенциалните мирни преговори Русия и Украйна остават вплетени в жестока, изтощителна война. Такива войни обикновено са в полза на страната, която е в състояние да поддържа постоянен поток от ключови оръжия към фронта. За Москва и Киев това са дроновете. Атакуващите безпилотни апарати се използват широко и от двете страни за създаване на „зони на смъртта“, които в момента оформят бойното поле. Въпреки това най-новите дронове на Русия, изглежда, се отдалечават от модела на еднопосочни нападения, а вместо това се фокусират все повече върху многократно използване за офанзивни и отбранителни операции.

Промяната е необходима, като се има предвид високото търсене на дронове и предизвикателствата пред руската верига за доставки, пише Forbes.

Постепенна промяна

В началото на войната Русия разчиташе предимно на разузнавателни дронове с фиксирани крила като "Орлан-10", които изпълняваха традиционната поддържаща роля в артилерийското наблюдение и разузнаване. С напредването на войната Москва възприе стратегията на Украйна за разгръщане на голям брой малки, маневрени дронове от типа FPV, базирани на търговски платформи. Ниската цена на тези дронове ги правеше идеални за еднократна употреба, като им позволяваше да летят директно към целите си и да се взривят при удара. Оттогава Русия продължава да подобрява своя флот от дронове, като интегрира по-добра оптика, връзки за предаване на данни с по-голям обхват, усъвършенствана електроника, по-голяма автономност и по-голям капацитет на полезния товар.

"Нощната вещица" и "Булдог-13"

Въпреки успеха на еднократните дронове много от по-новите системи на Русия явно са за многократна употреба. Например скорошно видео 18+ в социалните мрежи показва как дронът „Нощната вещица“ хвърля минометен снаряд върху украинска позиция на остров в река Днепър. Този дрон "хексакоптер" има капацитет за полезен товар от 20 килограма, време на полет от 40 минути и скорост от 60 километра в час. Освен това „Нощната вещица“ разполага с навигация, устойчива на смущения, термовизионно изображение с оптично и цифрово увеличение и възможност да хвърля до четири боеприпаса по време на един полет.

Русия също съобщи за оперативни полеви тестове на "Булдог-13", по-малък многократно използваем квадрокоптер. Макар подробностите да са ограничени, докладите сочат, че той има полезен товар от 4 килограма, което го прави по-малък от "Нощната вещица". Той включва усъвършенствани системи за сензори и контрол, проектирани да издържат на украинското заглушаване, и може да бъде надграден, за да изпреварва развиващите се контрамерки. Квадрокоптерът разполага с модулни полезни товари, които му позволяват да пренася различни ударни пакети. Подчертава се, че дронът е предназначен за многократна употреба.

С многократно използваеми системи като "Нощната вещица" и "Булдог-13" руските сили разполагат с по-гъвкава и способна класа ударни дронове. Те могат да включват по-модерни технологии за сензори и обработка, отколкото би било възможно при моделите за еднократна употреба. Проектирани са и за адаптивност, което позволява модернизации, които ги поддържат ефективни при променящи се условия на бойното поле. Тази гъвкавост значително подобрява ефективността. Все пак има и предизвикателства - необходимостта дроновете да се връщат в базата ефективно намалява продължителността на тяхното използване наполовина.

Отбранителни дронове за многократно използване

Междувременно Русия все по-често използва еднократни дронове прехващачи за защита срещу украинските безпилотни апарати. Тези системи работят автономно или полуавтономно, за да откриват, проследяват и прехващат украински дронове, обикновено като се блъскат в тях и се взривяват. Руските прехващащи дронове сега работят заедно с други мерки за противодействие, включително електронна война и системи за противовъздушна отбрана, за да защитят руските позиции.

През последните няколко месеца многократно използваеми руски дронове за прехващане се появяват в редица видеоклипове, публикувани от руската армия и споделени в социалните мрежи. В един от тях дрон успешно прехваща украински безпилотен летателен апарат, като хвърля върху него консервна кутия с яхния - вероятно иновация на бойното поле от страна на войник, който се опитва да използва платформата многократно.

Друг видеоклип показва по-усъвършенствана концепция, при която руски дрон за прехващане носи зареден прът, който нанася електрически удар на няколко украински дрона, повреждайки ги и принуждавайки ги да се разбият. И в двата случая дронът прехващач, изглежда, остава невредим и може да бъде използван повторно за друга мисия.

"I thought that #Ukraine already does this?"🤔



From https://t.co/qb3Ao7a77g



🇷🇺🇺🇦 #Russian video of interception of #Ukrainian_UAVs #SHARK_M and #LF_240, where you can see a rather interesting idea of placing explosives away from the interceptor drone, which makes it reusable pic.twitter.com/FrdXRniOKG — Putin's IBS (@kardinal691) October 23, 2025

Подобно на ударните дронове, прехващачите стават все по-модерни, като включват системи, задвижвани от изкуствен интелект, за откриване и проследяване на вражески дронове. С нарастването на сложността на тези прехващачи те стават и по-скъпи, което намалява тяхната жизнеспособност като системи за еднократна употреба. Вследствие на това руските сили разработват нови методи за многократно ползване, анализира Forbes.

