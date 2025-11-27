Турция ще прати миротворци в Украйна при три условия

Министерството на отбраната на Турция заяви в четвъртък, 27 ноември, че първо трябва да бъде постигнато примирие между Украйна и Русия, преди да могат да се проведат каквито и да било дискусии за възможно разполагане на войски в разрушената от война страна. Става въпрос за миротворци от така наречените "сили за подсигуряване" - план, в чиято основа са Франция и Великобритания, като целта е тези военни да не са на фронта, а само да следят за спазване на мирно споразумение.

Във вторник френският президент Еманюел Макрон заяви, че силите ще включват френски, британски и турски войници. Анкара, която поддържа отношения както с Москва, така и с Киев по време на войната, заяви, че е отворена за дискусии за такова разполагане, но само ако бъдат определени условията за него.

Снимка: Facebook.com, Володимир Зеленски

Трите искания на Турция, за да участва в "силите за подсигуряване"

"Първо трябва да бъде постигнато примирие между Русия и Украйна. След това трябва да бъде определена рамката на мисията с ясен мандат и да бъде определено в каква степен ще допринесе всяка страна", заявиха от Министерството на отбраната на югоизточната ни съседка на пресконференция, цитирани от Reuters.

