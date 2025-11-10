Фронтекс спаси 28 нелегални мигранти

Общо 28 нелегални мигранти са били спасени от два плавателни съда на европейската гранична агенция “Фронтекс“ южно от Гавдос — най-южният гръцки остров, съобщи “Катимерини“, цитиран от БГНЕС.

Още: Лодка с мигранти се разби в скалите, има жертви

Мигрантите са били отведени в пристанището Караве на острова, където служители са им оказали първа помощ, след което са започнали процедурите по регистрация и идентификация.

Повече подробности засега не са оповестени.

Още: Корабокрушение край Лесбос: Има загинали мигранти