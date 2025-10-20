България ще отвори въздушното си пространство за Путин, ако той поиска

България ще даде въздушен коридор на руския диктатор Владимир Путин, ако той бъде поискан, за да стигне до Будапеща за срещата си с американския държавен глава Доналд Тръмп. Това е станало ясно от думите на министъра на външните работи Георг Георгиев по време на Съвет "Външни работи" в Люксембург пред БНР. "Когато се полагат усилия за постигане на мир, ако условието за това е да има среща, най-логично е такава среща да бъде опосредствана по възможните начини", посочи Георгиев.

Запитан дали това означава, че страната ни ще даде коридор, министърът отговори: "А как се предлага да се проведе срещата, ако един от участниците не може да стигне до нея".

Снимка: БГНЕС

Срещата между Путин и Тръмп беше договорена в телефонен разговор между двамата, а идеята тя да се проведе в Будапеща беше на помощника на Кремъл Юрий Ушаков.

България беше набелязана

Припомняме, че България беше една от набелязаните от Русия страни за маршрута на руския диктатор до унгарската столица Будапеща.

Коментирайки подготовката за евентуална среща на върха между Русия и САЩ в Унгария, руският заместник-министър на външните работи Александър Грушко, отбеляза, че е твърде рано да се водят преговори с Полша, България и Румъния относно възможността за прелитане през тяхното въздушно пространство. На въпрос през уикенда за контактите с гореспоменатите държави по тази тема, дипломатът кратко отговори: „Все още е твърде рано", като намекна, че се правят сондажи, предаде руската медия vfokuse.

Европа разрешава

Припомнямаме, че наскоро говорител на ЕС обяви, че страните членки може да отменят временно забраната за прелитане през въздушното им пространство за руския диктатор, ако потенциална негова среща в унгарската столица означава стъпка напред към мир в Украйна. ОЩЕ: Заради срещата в Будапеща: ЕС отменя временно забраната на Путин да лети над Европа?