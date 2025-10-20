Чаровна участничка в "Игри на волята" отново стана майка (СНИМКИ)

Моделът и инфлуенсър Бояна Генова, позната на публиката от първия сезон на риалити формата „Игри на волята“, отново привлече вниманието с радостна лична новина. Красавицата, която преди години беше в центъра на медийния интерес заради връзката си с футболиста Валери Божинов, сподели в социалните мрежи, че е станала майка за втори път.

Бояна публикува в Instagram трогателна снимка от родилното с новороденото си бебе, придружена от кратък, но емоционален текст, в който изразява благодарността и щастието си. Това е второто ѝ дете от партньора ѝ Манол Кисьов, с когото вече имат син на име Борис.

"Добре дошъл, Сами. Бъди благословен! Сърцето ми е пълно", написа Бояна, която уточни, че вторият ѝ син се е родил миналия петък, 17 октомври.

Снимката предизвика вълна от поздравления от последователи и колеги, които пожелаха здраве и щастие на младото семейство. С нежното си послание Бояна показа, че зад бляскавия ѝ публичен образ стои любяща майка и жена, която умее да споделя най-истинските си моменти с последователите си.

От актьорската кариера до най-важната роля

Русокосата красавица първо привлича вниманието на зрителите с участието си в хитовия сериал „София – ден и нощ“, а по-късно доказва своята решителност и характер в „Игри на волята“. Днес обаче Бояна Генова е обърнала нова страница – далеч от телевизионните приключения, тя изглежда истински удовлетворена и спокойна в най-важната си роля – тази на майка.

Припомняме, че по-рано тази година още две риалити звезди от екстремното шоу прегърнаха рожбите си - Ралица Кашинова и Зорница Стоилова.

