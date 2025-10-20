Топ тенисист получи "най-тежката възможна контузия" и ще отсъства по-дълго и от Григор Димитров

Турнирът от сериите АТП 250 в Стокхолм взе своите жертви. По време на 1/2-финалния сблъсък между Холгер Руне и Уго Юмбер, датчанинът получи най-тежката възможна контузия в тениса. Той напусна корта със сълзи на очите, а впоследствие стана ясно, че е скъсал ахилес. Майката на Руне информира, че най-вероятно синът ѝ ще отсъства от кортовете поне 6 месеца. Изглежда обаче, че този период ще бъде дори още по-дълъг, имайки предвид сериозността на травмата.

Холгер Руне ще отсъства дълго от игра

Холгер Руне заяви, че е "непоносимо" да мисли колко дълго ще отсъства от корта, когато публикува в социалните мрежи за първи път след контузията. Той потвърди, че ахилесът му е "напълно скъсан" и заяви, че е "непоносимо" да мисли колко дълго ще отсъства. "Ще мине известно време, преди да мога отново да стъпя на корта", заяви той в профила си в Инстаграм. "Тежко е. Изпитах толкова много радост на корта в Стокхолм и е непоносимо да мисля, че няма да усещам тази енергия още известно време. Ахилесът ми е напълно скъсан в проксималната част, което означава, че се нуждая от операция още следващата седмица и оттук нататък рехабилитация. Благодаря ви за цялата ви подкрепа сега и винаги. Без вас нищо нямаше да бъде същото. Ще се видим възможно най-скоро."

Бившият №4 беше видимо съкрушен, докато напускаше корта със сълзи на очи. Впоследствие майка му разкри, че е плакал с часове от болка. В подобна ситуация беше и най-добрия български тенисист Григор Димитров преди месеци. Той получи разкъсване на гръдния мускул по време на Уимбълдън и бе принуден да се оперира. Оттогава той все още не се е върнал в игра, но се очаква съвсем скоро отново да го видим в действие, след като не се е качвал на корта от юли месец. Травмата на Руне обаче е по-тежка и се очаква той да отсъства дори повече от българина.

