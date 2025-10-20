Войната в Украйна:

Сянката на Петьо Еврото и "Хемусгейт": Временният прокурор на София влиза в битката за титуляр

Сянката на Петьо Еврото и "Хемусгейт": Временният прокурор на София влиза в битката за титуляр

Временният административен ръководител на Софийска градска прокуратура (СГП) Емилия Русинова е един от двамата кандидати за поста на титулярен столичен прокурор. Срокът за кандидатстване изтича днес, 20 октомври, а от документите, качени в сайта на Висшия съдебен съвет (ВСС), става ясно, че за позицията тя ще се бори със следователя Бойко Атанасов. СГП е най-важната прокуратура в страната - тя води разследванията срещу депутати, министри и високопоставени чиновници. След като специализираната прокуратура беше закрита през 2022 г., част от делата ѝ бяха прехвърлени към Софийска градска.

Предишният административен ръководител на Софийска градска прокуратура Илиана Кирилова се пенсионира в края на май и ВСС избра Русинова за градски прокурор до провеждането на конкурс. Преди това тя беше изпълняващ функциите апелативен прокурор. Постът в СГП не ѝ е непознат - между 2016 и 2020 г. Емилия Русинова беше ръководител на градската прокуратура, след което стана заместник на апелативния прокурор на София.

Още: Избраха временен градски прокурор на София

През май месец прокурорът от Върховната касационна прокуратура (ВКП) Ангел Илиев, който бе единствен кандидат за градски прокурор, изненадващо се отказва от участие в процедурата за избор, обявена тогава. Мотивите и до днес не са известни. През септември ВСС откри втора процедура.

Снимка: БГНЕС

Емилия Русинова и сянката на Петьо Еврото

Според „БОЕЦ“ и BIRD.bg Емилия Русинова е част от архива на издирвания бивш ръководител на столичното следствие Петьо Петров – Петьо Еврото. Гражданското сдружение и разследващата медия, които в началото на годината обявиха, че разполагат с документи, които са били притежение на Еврото, постепенно разархивираха най-интересните части и цитираха Русинова във връзка с нейно неподписано постановление, открито в архива. Според активистите и журналистите във файловете има много такива неподписани документи - според тях това значи, че те са се пращали на Петьо Еврото за съгласуване със "сивия кардинал" в съдебната система.

Още: BIRD: Нова "прокурорска глава" от архива на Петьо Еврото, специалният прокурор още не взема документите (ВИДЕО)

В случая става въпрос за нейно постановление по реална преписка 18621/2018, касаеща разследване срещу организирана престъпна група за укриване на данъци в особено големи размери, твърди BIRD.bg. Що се отнася до самата преписка, тя е решена, става ясно от проверка в електронната система на прокуратурата. Данните сочат, че е изпратена по компетентност, вероятно във вече закритата специализирана прокуратура.

Името на Русинова е свързвано с „Осемте джуджета“, където според свидетелство на бившата съпруга на Петьо Еврото - Любена Павлова, тя редовно е получавала пари и задачи от Петьо Петров. Впоследствие Павлова промени показанията си и публично започна да отрича съпричастността на Русинова и и.д. главен прокурор Борислав Сарафов към „Осемте джуджета“, а прокуратурата свали обвиненията към нея във връзка с изчезването на голямо количество злато и пари в брой, собственост на Явор Златанов, от паркинга на специализираните съд и прокуратура: "Пет килограма злато за Гешев": Документи разкриват скандални действия на прокуратурата по "Осемте джуджета".

Името на Емилия Русинова се появи и в ново разследване на Антикорупционния фонд (АКФ), свързано с отстраняването на наблюдаващите прокурори по делото за източените над 50 милиона лева, предназначени за строежа на АМ "Хемус". АКФ твърди, че решението за това е нейно. Обвинителният акт така и не влиза в съда: АКФ за "Хемусгейт": Осуетено разследване, отстранен прокурор и спрян сигнал срещу Сарафов с привкус на "Осемте джуджета".

През юни Русинова се сдоби с нови заместници в СГП - магистрати, които са работили по дела като „Осемте джуджета“, мрежата около убития Мартин Божанов – Нотариуса и делото срещу Васил Божков. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие единодушно новите заместници, като нямаше дори дебат: Магистрати от делата срещу Еврото, Нотариуса и Божков стават заместници в най-важната прокуратура.

Снимка: БГНЕС

Концепцията на Русинова: оптимизъм за върховенството на правото

В концепцията си, придружаваща кандидатурата ѝ за титулярен градски прокурор на София, Емилия Русинова пише, че не е харесала това, което е заварила в СГП. Видяла е обаче желанието на прокурорите в тази структура на обвинението да се борят за върховенството на правото въпреки негативните обществени нагласи.

Опонентът ѝ в надпреварата Бойко Атанасов - следовател в Следствения отдел в Софийска градска прокуратура - пише, че има желание да подобри качеството на работата и да върне доверието на гражданите в прокуратурата. Той определя делата за корупционни престъпления като слаби, говори за "групи за влияние" в СГП и посочва, че ръководител трябва да е независим магистрат.

Още: Зам.-градски прокурор на София с интересно минало отказа да започне дело срещу Пеевски (ВИДЕО)

Кой е Бойко Атанасов?

Бойко Атанасов попадна под светлините на прожекторите след интервю за "Биволъ" през 2016 г., в което заяви, че в столичното следствие има "шпицкоманда" от магистрати под контрола на тогавашния главен прокурор Сотир Цацаров. По думите му - те решавали делата, както поиска главният прокурор.

Няколко пъти Атанасов беше и кандидат за европейски делегиран прокурор в България, но не беше избран от Прокурорската колегия на ВСС.

Преди няколко години той осъди прокуратурата по Закона за отговорността на държавата за това, че е бил незаконно подслушван.

