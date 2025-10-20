Сянката на Петьо Еврото и "Хемусгейт": Временният прокурор на София влиза в битката за титуляр

Временният административен ръководител на Софийска градска прокуратура (СГП) Емилия Русинова е един от двамата кандидати за поста на титулярен столичен прокурор. Срокът за кандидатстване изтича днес, 20 октомври, а от документите, качени в сайта на Висшия съдебен съвет (ВСС), става ясно, че за позицията тя ще се бори със следователя Бойко Атанасов. СГП е най-важната прокуратура в страната - тя води разследванията срещу депутати, министри и високопоставени чиновници. След като специализираната прокуратура беше закрита през 2022 г., част от делата ѝ бяха прехвърлени към Софийска градска.

Предишният административен ръководител на Софийска градска прокуратура Илиана Кирилова се пенсионира в края на май и ВСС избра Русинова за градски прокурор до провеждането на конкурс. Преди това тя беше изпълняващ функциите апелативен прокурор. Постът в СГП не ѝ е непознат - между 2016 и 2020 г. Емилия Русинова беше ръководител на градската прокуратура, след което стана заместник на апелативния прокурор на София.

През май месец прокурорът от Върховната касационна прокуратура (ВКП) Ангел Илиев, който бе единствен кандидат за градски прокурор, изненадващо се отказва от участие в процедурата за избор, обявена тогава. Мотивите и до днес не са известни. През септември ВСС откри втора процедура.

Емилия Русинова и сянката на Петьо Еврото

Според „БОЕЦ“ и BIRD.bg Емилия Русинова е част от архива на издирвания бивш ръководител на столичното следствие Петьо Петров – Петьо Еврото. Гражданското сдружение и разследващата медия, които в началото на годината обявиха, че разполагат с документи, които са били притежение на Еврото, постепенно разархивираха най-интересните части и цитираха Русинова във връзка с нейно неподписано постановление, открито в архива. Според активистите и журналистите във файловете има много такива неподписани документи - според тях това значи, че те са се пращали на Петьо Еврото за съгласуване със "сивия кардинал" в съдебната система.

В случая става въпрос за нейно постановление по реална преписка 18621/2018, касаеща разследване срещу организирана престъпна група за укриване на данъци в особено големи размери, твърди BIRD.bg. Що се отнася до самата преписка, тя е решена, става ясно от проверка в електронната система на прокуратурата. Данните сочат, че е изпратена по компетентност, вероятно във вече закритата специализирана прокуратура.

Името на Русинова е свързвано с „Осемте джуджета“, където според свидетелство на бившата съпруга на Петьо Еврото - Любена Павлова, тя редовно е получавала пари и задачи от Петьо Петров. Впоследствие Павлова промени показанията си и публично започна да отрича съпричастността на Русинова и и.д. главен прокурор Борислав Сарафов към „Осемте джуджета“, а прокуратурата свали обвиненията към нея във връзка с изчезването на голямо количество злато и пари в брой, собственост на Явор Златанов, от паркинга на специализираните съд и прокуратура: "Пет килограма злато за Гешев": Документи разкриват скандални действия на прокуратурата по "Осемте джуджета".

Името на Емилия Русинова се появи и в ново разследване на Антикорупционния фонд (АКФ), свързано с отстраняването на наблюдаващите прокурори по делото за източените над 50 милиона лева, предназначени за строежа на АМ "Хемус". АКФ твърди, че решението за това е нейно. Обвинителният акт така и не влиза в съда: АКФ за "Хемусгейт": Осуетено разследване, отстранен прокурор и спрян сигнал срещу Сарафов с привкус на "Осемте джуджета".

През юни Русинова се сдоби с нови заместници в СГП - магистрати, които са работили по дела като „Осемте джуджета“, мрежата около убития Мартин Божанов – Нотариуса и делото срещу Васил Божков. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие единодушно новите заместници, като нямаше дори дебат: Магистрати от делата срещу Еврото, Нотариуса и Божков стават заместници в най-важната прокуратура.

Концепцията на Русинова: оптимизъм за върховенството на правото

В концепцията си, придружаваща кандидатурата ѝ за титулярен градски прокурор на София, Емилия Русинова пише, че не е харесала това, което е заварила в СГП. Видяла е обаче желанието на прокурорите в тази структура на обвинението да се борят за върховенството на правото въпреки негативните обществени нагласи.

Опонентът ѝ в надпреварата Бойко Атанасов - следовател в Следствения отдел в Софийска градска прокуратура - пише, че има желание да подобри качеството на работата и да върне доверието на гражданите в прокуратурата. Той определя делата за корупционни престъпления като слаби, говори за "групи за влияние" в СГП и посочва, че ръководител трябва да е независим магистрат.

Кой е Бойко Атанасов?

Бойко Атанасов попадна под светлините на прожекторите след интервю за "Биволъ" през 2016 г., в което заяви, че в столичното следствие има "шпицкоманда" от магистрати под контрола на тогавашния главен прокурор Сотир Цацаров. По думите му - те решавали делата, както поиска главният прокурор.

Няколко пъти Атанасов беше и кандидат за европейски делегиран прокурор в България, но не беше избран от Прокурорската колегия на ВСС.

Преди няколко години той осъди прокуратурата по Закона за отговорността на държавата за това, че е бил незаконно подслушван.