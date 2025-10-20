Войната в Украйна:

В Холивуд е пълно с трансджендър деца: Съпругата на Силвестър Сталоун обяснява защо (ВИДЕО)

Съпругата на Силвестър Сталоун, Дженифър Флавин, смята, че има няколко причини, поради които децата на знаменитости са по-склонни да се идентифицират като транссексуални. "Просто мисля, че в Холивуд всичко се свежда до изразяване", каза 57-годишната Флавин по време на участието си в "The Katie Miller Podcast" в клип, получен от Fox News Digital. "Така че, знаете ли, изразявайте се както искате. Ако днес се чувствате като котка, значи сте котка. И всичко е толкова свободно."

Тя продължи: "Не мисля, че наистина разбираме, че тези деца не са наши аксесоари. Те са малки човешки същества, които се нуждаят от структура. А структурата е наистина важна за тях, защото помага на мозъка им да организира всичко." Според Флавин богатството на знаменитостите също играе роля, тъй като води до липса на структура в живота на децата им. "Има прекалено много от всичко", твърди тя. "За едно малко човече това е много объркващо".

Дъщерите им били мъжкарани

Бившата манекенка продължи да говори за отглеждането на трите си дъщери със Сталоун: София, 29, Систин, 27, и Скарлет, 23. "Няма проблем какво решаваш да бъдеш като възрастен, но ги отглеждай с добър здрав разум", подчерта тя. "Искам да кажа, че дъщерите ми бяха мъжкарани", сподели тя. "Те предпочитаха да носят панталони, а не рокли, разбирате ли? И обичаха спорта. Но аз никога не съм им казвала: "О, сега сте момчета". Просто им казвах: "Обичате да спортувате, обичате да се мотаете с момчетата, това е страхотно".

Флавин и Сталоун, 79, са женени от май 1997 г., но невинаги им е било лесно. През август 2022 г. тя подаде молба за развод – само за да го приеме обратно месец по-късно.

