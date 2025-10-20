Русия на практика отказа примирие в Украйна при условията на Тръмп (ВИДЕО)

Кремъл официално отговори на призива на американския президент Доналд Тръмп, който заяви, че не е било обсъждано предаване на Донбас от украинските сили на Русия в замяна на мир, и който призова "да спрат боевете моментално по фронтовите линии". Говорителят на руския диктатор Владимир Путин - Дмитрий Песков, влезе в обяснителен режим, след като украинският президент Володимир Зеленски разкри как специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф е лансирал идеята Донецка и Луганска област да бъдат предадени на Москва. Генезисът на всичко това явно е бил телефонният разговор между Тръмп и Путин малко преди срещата на републиканеца със Зеленски в Белия дом.

Trump denies ever telling Zelensky to give up Donbas. “I never discussed that,” he said, adding the U.S. believes both sides should freeze the war along current front lines. “Everything else is too complicated. Stop now, go home, and stop killing people.” pic.twitter.com/hgzRMzrhgT — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 20, 2025

Позицията на Кремъл

Позицията на Русия относно възможността за прекратяване на военните действия по настоящите фронтови линии в Украйна не се е променила, заяви Песков на 20 октомври, когато беше попитан за предложенията, направени от САЩ.

Русия вече е отхвърляла замразяването на войната по настоящите фронтови линии. Украйна междувременно призовава за безусловно прекратяване на огъня като предварително условие за по-нататъшни мирни преговори.

"Тази тема беше повдигана многократно под различни форми по време на контактите между Русия и САЩ", заяви Песков пред руските медии в телефонно интервю. "Руската страна отговаряше всеки път, а отговорът е добре известен: позицията на Русия остава непроменена".

Провалът за Украйна във Вашингтон

Коментарите следват среща между Тръмп и Зеленски в Белия дом на 17 октомври, която завърши с разочарование за Украйна. Докато Киев се надяваше да сключи сделка за американски далекобойни ракети „Томахоук“, Тръмп вместо това е натиснал Зеленски по отношение на териториалните искания на Путин, гласи информацията в различни авторитетни западни медии: "Ще променят ли играта?": Всичко за ракетите "Томахоук", които Тръмп засега няма да прати на Украйна.

Снимка: Getty Images

Kyiv Independent е научил от два източника, запознати с въпроса, че срещата е била ефективно провалена от телефонния разговор на Путин с Тръмп ден по-рано. По време на разговора Путин отново е поискал Украйна да предаде пълния контрол над Донецка област на Русия като условие за прекратяване на войната, твърди The Washington Post. Информацията на изданието е, че диктаторът е допуснал връщане на определени части от Херсонска и Запорожка област на Украйна - в момента територии от тези региони са окупирани от руската армия: Размяна на територии: Путин с обновено искане пред Тръмп. Цената на 0,4% украинска земя е 100 000 убити руснаци (ОБЗОР - ВИДЕО).

Американският президент отрече да е оказвал натиск върху Зеленски да отстъпи неокупираните територии - вместо това е предложил замразяване на фронтовата линия, наричайки украинската земя „собственост“, която Москва е „спечелила“.

Очаква се тази седмица американски и руски представители да обсъдят мира в Украйна като първа стъпка към планираната среща на върха между Тръмп и Путин в Будапеща.

Путин диктува темпото, Тръмп "губи инициативата"

„Логиката на Доналд Тръмп е проста: той се нуждае от аплодисменти и успех – всичко останало за него няма значение“, казва украинският политически експерт Евген Магда пред Kyiv Independent.

„За съжаление, в руско-американските отношения... Тръмп губи инициативата“, докато Путин определя темпото, добавя той.

