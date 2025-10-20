Ясна е ролята на България в "коалицията на желаещите" за Украйна

"Българското правителство ясно е заявило своята позиция за войната - ще продължим да подкрепяме Украйна по начините, по които сме го правили досега в изпълнение на взетите решения от Народното събрание, които не предвиждат участие на български военни в Украйна." Това пише премиерът Росен Желязков в отговор на въпрос по парламентарен контрол на депутата от проруската партия "Възраждане" Златан Златанов, показа справка на Actualno.com.

По-същностната част от писмото на министър-председателя обаче касае детайлите относно ролята на България в т.нар. "коалиция на желаещите", а именно:

"България ще изпълни ангажимента си като стана - част от "коалицията на желаещите" - в рамките и в предела на решенията, взети от парламента - нашето участие ще бъде в морския домейн чрез антиминни кораби и спомагателни кораби, а по отношение на въздушния домейн - с летищна и друга спомагателна инфраструктура", обяснява премиера.

Желязков подчертава и още веднъж, че правителството няма да предложи на парламента изпращането на български военни на територията на конфликта, а търсенето на архитектурата на сигурност трябва да бъде общоевропейска мисия. Постигането на траен и справедлив мир в Украйна е гаранция за траен мир и просперитет на Европа, отбелязва още премиерът.

Източник: Народно събрание

