Руската служба за сигурност ФСБ - наследник на КГБ - обяви, че е предотвратила сценарий, при които е щяло да има атака с дронове срещу руското военно летище "Балтимор" във Воронеж. От разпространеното публично излиза, че сценарият е подобен на случилото се в началото на август в Лайпциг, когато за малко щеше да бъде ударен с дронове украински военнотранспортен самолет "Ан". Германия твърдо обяви, че неуспешният опит е бил руска операция.

Сега ФСБ казва, че е арестувана жена, която планирала атака с дронове срещу "Балтимор". В операцията по ареста участвали сапьори. ТАСС, позовавайки се на ФСБ, твърди, че е арестувана руска гражданка - версията на ФСБ е, че жената е била вербувана от представител на украинските разузнавателни служби през 2022 година, докато е била в Украйна. Тя разполагала с 9 дрона, всеки от който зареден с по половин килограм взривни вещества и щяла да помогне да бъдат изстреляни срещу "Балтимор", а управлението щяло да се поеме от оператори в Украйна.

Междувременно Франция е задържала танкера DF Peak, който е част от руския сечест флот - а това е станало в Индийския океан. Новината съобщи френският президент Еманюел Макрон. DF Peak е спрян на повече от 450 морски мили южно от остров Реюнион, френска територия в Индийския океан. Корабът е плавал под флага на Бенин. Французите обаче казват, че това е незаконно.

France boarded the tanker DF Peak more than 450 nautical miles south of Réunion, Macron says. The vessel is suspected of sailing under a false flag and involvement in illicit fuel transport. Macron said France is determined to combat the “ghost fleet.” #France https://t.co/7wjP86mrOj — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 13, 2026

Самият кораб преди това се е наричал NS Captain и е бил управляван от "Совкомфлот". През 2024 година е преименуван на "Калининград" а през 2025 година на DF Peak, като по това време сменя руското знаме с това на Бенин. Корабът е обект на санкции от Съединените щати, Европейския съюз, Обединеното кралство, Канада, Швейцария и Украйна.

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