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Токсичен облак над Солун, огънят още не е овладян (ВИДЕО)

05 юли 2026, 13:55 часа 376 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Токсичен облак над Солун, огънят още не е овладян (ВИДЕО)

Токсичен облак покрива Солун, след като цяла нощ пожарникари се бориха с голям пожар в района на предградие на града, съобщават гръцките медии. Пожарът е възникнал вчера около 20:30 часа в земеделски терен в района на предградието Ореокасто и бързо се е разраснал. Огънят е обхванал два завода - за рециклиране на отпадъци и текстилна фабрика.

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Заради създалата се ситуация властите са задействали системата за спешно предупреждение 112 и са наредили евакуация, съобщава електронното издание на гръцкия вестник "Прото тема". В овладяването на големия пожар са се включили 52 пожарни коли и 160 огнеборци. Участвали са и специализирани самолети. Съдействие са оказали и военни части. При операцията са пострадали четирима пожарникари, които са настанени в болница.

Ситуацията е усложнена, тъй като огънят в единия от заводите в района, който е рециклирал отпадъци, постоянно се възобновява. Заради горенето на отпадъци над Солун има облак с токсични вещества, посочва изданието.

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Задържан е 76-годишен мъж, който е признал, че е предизвикал пожара с автомобила си при извършване на опасен завой, който предизвикал искри и възпламеняване. Мъжът е бил под въздействието на алкохол.

Заради влошеното състояние на въздуха в някои части на Солун властите съветват гражданите да не излизат на открито. 

Очаква се цялостното овладяване на пожара да продължи още няколко часа, тъй като в завода за отпадъци има голямо количество леснозапалими материали.

Вчера в няколко района на Северна Гърция избухнаха пожари и властите разпоредиха превантивна евакуация в части от полуостров Халкидики и района на Солун. По информация на регионални издания сред евакуираните има и туристи.

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Гърция Солун пожар
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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