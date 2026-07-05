Токсичен облак над Солун, огънят още не е овладян (ВИДЕО)

Токсичен облак покрива Солун, след като цяла нощ пожарникари се бориха с голям пожар в района на предградие на града, съобщават гръцките медии. Пожарът е възникнал вчера около 20:30 часа в земеделски терен в района на предградието Ореокасто и бързо се е разраснал. Огънят е обхванал два завода - за рециклиране на отпадъци и текстилна фабрика.

ОЩЕ: Стотици огнеборци гасят огромен пожар край Солун, има загинал (ВИДЕО)

Заради създалата се ситуация властите са задействали системата за спешно предупреждение 112 и са наредили евакуация, съобщава електронното издание на гръцкия вестник "Прото тема". В овладяването на големия пожар са се включили 52 пожарни коли и 160 огнеборци. Участвали са и специализирани самолети. Съдействие са оказали и военни части. При операцията са пострадали четирима пожарникари, които са настанени в болница.

Σε δηλώσεις του στο in και τη Δήμητρα Τριανταφύλλου, ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Γιάννης Αρτοποιός, ανέφερε ότι «Η φωτιά στο Ωραιόκαστρο είναι μια κλασική περίπτωση αγροτοδασικής πυρκαγιάς που εισήλθε στον αστικό ιστό και σε βιομηχανική ζώνη». Πρόσθεσε ότι στο… pic.twitter.com/BAIB75VCxS — in.gr/news (@in_gr) July 5, 2026

Ситуацията е усложнена, тъй като огънят в единия от заводите в района, който е рециклирал отпадъци, постоянно се възобновява. Заради горенето на отпадъци над Солун има облак с токсични вещества, посочва изданието.

Задържан е 76-годишен мъж, който е признал, че е предизвикал пожара с автомобила си при извършване на опасен завой, който предизвикал искри и възпламеняване. Мъжът е бил под въздействието на алкохол.

Заради влошеното състояние на въздуха в някои части на Солун властите съветват гражданите да не излизат на открито.

Zionist "prime minister" of Greece just now gave an order to Greek media and to Greek State TV, not to show the magnitude of the destruction caused by the fire in the city of Thessaloniki!

This proves that indeed Mitsotakis is responsible for the fires!https://t.co/V9Q1nDsDAB — IRENE_HELLAS (@hellas25545) July 5, 2026

Очаква се цялостното овладяване на пожара да продължи още няколко часа, тъй като в завода за отпадъци има голямо количество леснозапалими материали.

Вчера в няколко района на Северна Гърция избухнаха пожари и властите разпоредиха превантивна евакуация в части от полуостров Халкидики и района на Солун. По информация на регионални издания сред евакуираните има и туристи.