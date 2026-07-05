Иран и Катар възобновиха морската търговия след близо петмесечно прекъсване

Морската търговия между Иран и Катар е възобновена след близо петмесечно прекъсване, съобщи днес иранският търговски аташе в Доха Абас Абдолхани, цитиран от Ройтерс. Той обясни, че корабният транспорт между иранското пристанище Дайер и катарското пристанище Ал Рувайс е възстановен след координация между посолството на Иран в Доха и катарските власти. По-рано катарското транспортно министерство съобщи, че страната възобновява с незабавен ефект всички морски дейности.

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С решението се отменя въведеното на 29 юни временно ограничение, с което плаването на ветроходни и рибарски лодки беше преустановено до второ нареждане. Забраната не засягаше търговското корабоплаване. От министерството призоваха в социалната мрежа Екс всички оператори и ползватели на плавателни съдове да спазват действащите морски правила и инструкции, за да бъдат гарантирани безопасността и сигурността на морските пътувания, предава БТА.

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Катар не посочи официална причина за наложените в края на юни ограничения. Те обаче бяха въведени ден след като властите съобщиха, че катарски гражданин е загинал вследствие на наранявания от шрапнели, получени при "военни операции в региона".