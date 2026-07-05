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Турските власти забраниха влизането в Черно море: Каква е причината?

05 юли 2026, 18:25 часа 729 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Турските власти забраниха влизането в Черно море: Каква е причината?

Неблагоприятни метеорологични условия в крайморските райони на Истанбул и в Черноморската област доведоха до забрана за влизане в морето за многобройните летуващи по плажовете, съобщиха турските медии. Управата на курортното селище Шиле, на брега на Черно море, което е сред най-посещаемите в летните горещини, забрани влизането в морето. В района на Шиле има няколко плажа, които се посещават от много местни и чуждестранни туристи за еднодневна и по-дълга почивка. Причина за забраната са големите вълни и подводните течения. 

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Управата на Шиле е издала заповед за забрана на влизането в морето край плажовете в района на селището. Изключение се прави само за плажовете Аязма и Агва, информира НТВ. В информацията се посочва, че къпането в морето при сегашните условия е опасно. Освен Шиле в още три района по крайбрежието на Мраморно море е наложена забрана за влизане в морето. Такава важи за градовете Текирдаг, Коджаели и Къркларели по крайбрежието на Мраморно  море. Местните власти в черноморските градове Трабзон, Орду, Гиресун, Ризе и Артвин и Самсун обявиха, че плуването няма да бъде разрешено на плажове, заливи или брегови линии.

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Основната причина за забраната за плуване не е дъждът, а вълните и вятърът в морето. "В района духа силен  вятър. Дъжд вали в районите Шалпазари и Акчаабат. Според  нашите прогнози, морето в момента е много бурно. Дъждът се движи и от страната на Шалпазари към центъра“, коментира д-р Хасан Джевхер, директор на 11-та областна дирекция по метеорология. Очаква се в някои области забраната за влизане в морето да продължи и през следващите няколко дни заради сигурността на гражданите.

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Забрана Турция Черно море плаж туристи
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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