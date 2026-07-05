Командващият силите на НАТО в Европа: От България не са извършвани бойни операции срещу Иран

„Когато говоря за сигурността на Европа, едно от нещата, които намирам за полезни, е да се отдръпна назад и да направя един бърз глобален поглед върху това как изглежда цялостната ситуация. И това, което виждате, е, че имаме потенциални противници по целия свят, които работят заедно по начини, които никога не бихме си представили преди няколко години. Това включва Китай, Северна Корея, Иран и, разбира се, Руската федерация, както и други. И виждаме това в умален вид в Украйна, където Русия не би могла да продължи тази война без китайско финансиране, както и без компоненти с двойна употреба, които идват от Китай и подхранват нейната индустриална база. Вече видяхме севернокорейски войници да воюват по границата между Украйна и Русия. И очакваме да виждаме още от това. Виждаме дронове Shahed, използвани от руснаците. Така че това ниво на сътрудничество създава истинско предизвикателство за нас от глобална военна гледна точка“. Това заяви в интервю за bTV главнокомандващият силите на НАТО в Европа генерал Алексъс Гринкевич.

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„Съществува нарастващ риск да се окажем изправени пред множество кризи в множество региони на света, случващи се едновременно. И това е една от причините да е толкова важно да изградим по-силен европейски стълб на НАТО и да се придвижим към концепцията за НАТО 3.0, при която една по-силна Европа води до по-силен Алианс. Защото Съединените щати просто нямат капацитета сами да правят всичко, навсякъде и по всяко време“, категоричен е той. „Наистина се нуждаем от нашите съюзници, от нашите твърди съюзници като България, да поемат по-голяма роля и да ни помогнат в това. И съм много щастлив, че съм тук, за да разговарям с добрите си приятели в българското правителство и с Вашия началник на отбраната за напредъка, който постигате“, добави той.

Коя е най-голямата заплаха за Европа?

Гринкевич обясни и откъде според него идва най-голямата заплаха за Европа. „Мисля, че най-голямата заплаха е Русия. И това до голяма степен се основава на факта, че вече знаем, че тя е готова да използва сила, за да се опита да промени границите в Европа – нещо, което не сме виждали от десетилетия. И това трябва да тревожи всички ни. А когато войната в Украйна приключи – а всички се надяваме да успеем да изпълним целта на президента Тръмп тя да бъде прекратена възможно най-скоро – това е брутален конфликт и убийствата трябва да спрат. Но когато тя приключи, ще трябва да наблюдаваме какво ще направят руснаците и как ще действат. Дали ще превъоръжат силите си? Дали ще ги разположат по границите на НАТО някъде по източния фланг? Дали ще ги преместят в Африка и ще създадат проблеми там? Как ще изглежда това? Така че смятам, че Русия е много сериозна заплаха. И очевидно на целия континент има много активност, свързана с хибридната война. Това буди тревога. Очаквам да виждаме още повече от това. А по южния фланг, след като споменах Африка и Близкия изток, нестабилността в този регион наистина отваря вратата за редица различни заплахи за Алианса“, предупреди Гринкевич.

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„Някои от тях са добре познати и тук. България е много ефективна в борбата с незаконната миграция – това е една от тях. Също така транснационалните престъпни организации и, разбира се, терористичните групи. А като Върховен главнокомандващ на съюзническите сили в Европа аз нося отговорност да следя заплахата от Русия и терористичните групи. Това е мандатът, който ми е възложен – да гарантирам, че разполагам с добри планове за справяне и с двете заплахи и за защитата на всеки сантиметър от територията на съюзниците“, увери още той.

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На въпрос какво би казал на руския президент Владимир Путин, ако той гледа интервюто, Гринкевич подчерта на два пъти отбранителния характер на НАТО. „Наистина оценявам този въпрос и не знам дали ще гледа това интервю, но се надявам да го направи. И това, което бих искал да му кажа е: НАТО е отбранителен съюз. Често чуваме някои от лидерите в Русия да говорят, че НАТО е агресивно, че НАТО се опитва да дестабилизира Русия. Това категорично не е така. НАТО е отбранителен съюз. Ние ще сме достатъчно силни, за да можем да се защитим срещу всяка заплаха, но не представляваме заплаха за никого, освен ако някой не нападне нашата територия. И ако това се случи, ние сме напълно решени първо да възпрем подобни действия, а ако някой все пак ни предизвика – да се защитим“, увери той.

Самолетите на летище "Васил Левски"

Генерал Гринкевич бе категоричен, че нито един от самолетите цистерни, разположени в продължение на месеци на летището в София, не е бил използван в операции срещу Иран. „Първото нещо, което бих казал на българския народ, е: Благодаря. Една от идеите, ако мога така да се изразя, на американското военно присъствие в Европа е, че Европа може да служи като платформа за проектиране на сила на Съединените щати, откъдето можем да правим добро в световен мащаб и да решаваме реални проблеми – независимо дали става въпрос за това да гарантираме, че Иран никога няма да се сдобие с ядрено оръжие, което е приоритет номер едно за президента Тръмп, или да гарантираме, че терористи няма да излизат от Африка. Възможността да използваме базите, с които разполагаме в Европа за тези цели, е изключително важна. И бих насърчил политическите лидери на България, когато се срещнат с президента Тръмп следващата седмица в Анкара, да подчертаят подкрепата, която предоставиха за тази операция. България трябва да се гордее, че направи това и че застана до един съюзник, че направи крачка напред и беше готова да направи нещо, което някои в Алианса не бяха готови да направят“, категоричен бе той.

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„Самолетите-цистерни са изключително важни. Ние изграждаме своеобразен мост от самолети-цистерни винаги когато проектираме сила. Затова има редица бази в Европа и над Атлантическия океан, които са необходими – независимо дали прехвърляме изтребители, за да ги насочим към някоя държава в зоната на Централното командване, а след това към Близкия изток за разполагане. Подобни неща - логистичното прехвърляне на способности към Близкия изток в този случай, но това би могло да бъде към всяка точка – са изключително важни за нас. Изключително важно е да имаме този достъп. Не е имало бойни операции, които да са започнали от България“, увери той.

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