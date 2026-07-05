Путин разказа на Тръмп фантазиите си за Константиновка и целия фронт, за да наклони везните за Украйна: Оценки с колко лъже (ОБЗОР - ВИДЕО)

Руският диктатор Владимир Путин лично е поздравил американския президент Доналд Тръмп и целия американски народ по повод 250-годишнината от независимостта на САЩ, съобщи съветникът на стопанина на Кремъл Юрий Ушаков пред държавната информационна агенция ТАСС. Той заяви, че двамата лидери са разговаряли по телефона в продължение на час и 25 минути, като Путин припомнил приноса на Русия за развитието на американската държавност.

Очевидно обаче целта му е била друга - да представи нови "успехи" на фронта, за да наклони везните в мирните преговори за Украйна. Тези успехи обаче към момента изглеждат в сферата на нереалното, макар Путин да ги е представил като "реалната обстановка" на бойното поле в Североизточния военен окръг, включително е говорил и за "превземането" на Константиновка, обявено от руското военно министерство: Путин пак сънува с отворени очи: Всеки двор и къща брои за превзет град (СНИМКИ).

Снимка: Getty Images

Путин е казал, по думи на Ушаков, че "европейската войнствена фракция изхожда от погрешно разбиране на обстановката на бойното поле" - явен опит да се дискредитират данните, които Западът събира за фронта и да се представи руската измислица като истина. Тръмп е заявил, че е необходимо "украинският конфликт да приключи възможно най-бързо, за да се реализира потенциалът за икономическо сътрудничество между Русия и Съединените щати", и е потвърдил готовността си да съдейства за търсенето на мирни решения, предаде още руският съветник.

Двамата се споразумели да поддържат връзка и да се свържат отново в близко бъдеще, американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър щели да са готови да отидат отново в Москва, Русия и САЩ трябвало да продължат да разговарят по военни, политически и икономически въпроси, добави още Ушаков. Путин е потвърдил пред Тръмп готовността на Русия да съдейства за деескалация на напрежението около Иран, стана ясно още от изявлението на Кремъл, според което САЩ са инициирали разговора.

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Фалшивите победи на Русия на фронта

На 3 юли руският диктатор се възползва от инсценирана среща с няколко руски командири, за да изкаже силно преувеличени твърдения за руски напредък, които не съответстват на реалността на бойното поле, с цел да създаде представа за непрекъснати военни успехи. Вечерта на 3 юли Путин се срещна с началника на Генералния щаб на Русия Валерий Герасимов, командващия Северната група войски генерал-полковник Евгений Никифоров, командващия Южната група войски генерал-полковник Сергей Медведев и други руски командири. Той повтори своите постоянни твърдения, че руските сили са превзели цялата Луганска област и продължават да напредват по цялата линия на фронта. Герасимов каза, че руските сили напредват най-бързо в зоните на отговорност на Северната група войски (област Суми и северната част на област Харков) и на Източната група войски (посоките Олександровка и Гуляйполе) - забележително е, че това не е там, където се води основната руска офанзива, а именно в област Донецк.

Путин заяви, че руските сили са превзели 133 населени места и над 3000 квадратни километра от 1 януари 2026 г. насам, а Герасимов отчете, че са превзели 29 населени места и 636 квадратни километра през юни 2026 г. Американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW), който следи изкъсо ситуацията на фронта на база на геолокализирани кадри, е наблюдавал само доказателства, които позволяват да се прецени, че руските сили са превзели или са проникнали в 64 населени места и са превзели или са проникнали в приблизително 621,7 квадратни километра в целия театър на военните действия от началото на 2026 г., както и че през юни 2026 г. руските сили са превзели или са проникнали в 20 населени места и са превзели или са проникнали в приблизително 30,42 квадратни километра на фронта. Тези цифри включват населени места, в които руските сили са проникнали само частично, но дори и при тяхното включване в статистиката данните не съответстват на измислената от Путин реалност.

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Руските командири направиха поредица от преувеличени твърдения относно позициите на руските сили спрямо действителната и обявената линия на фронта в Украйна, което показва до каква степен руското военно командване е изгубило връзка със самото бойно поле. Командирите твърдяха, че руските сили са на 10 километра от северните покрайнини на град Суми, на 22 километра от Северск и на 8 километра от Славянск, че са навлезли в Добропиля и Ханновка (непосредствено североизточно от Добропиля) и че са на девет километра от южните покрайнини на град Запорожие. ISW е наблюдавал доказателства, въз основа на които може да се прецени, че руските сили са проникнали на разстояние от: около 13 километра и са напреднали до 17 километра от град Суми; проникнали са на разстояние от 13 километра и са напреднали до 19 километра от Славянск; проникнали са на разстояние до осем километра и са напреднали до седем километра от Добропиля; и са проникнали на разстояние до 25 километра и са напреднали до 21 километра от град Запорожие.

Снимка: Kremlin.ru

Путин, руските командири и руското министерство на отбраната изказаха редица други твърдения за превземането на по-малки населени места в редица фронтови сектори, вероятно в опит да претоварят информационното пространство и да затруднят опровергаването им, посочват от ISW.

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Путин и други руски военни командири значително преувеличиха твърденията за превземането на Константиновка в Донецка област на 3 и 4 юли. Руското министерство на отбраната, военни командири, висши служители на Кремъл, както и няколко кооптирани от Кремъл военни блогъри и влиятелни фигури в информационното пространство широко разпространиха твърденията на Путин уж за голямата победа. Няколко руски командири, сред които командирът на Южната група войски генерал-полковник Сергей Медведев и командирът на 6-а руска моторизирана стрелкова дивизия полковник Александър Картакавин, както и началникът на Главната оперативна дирекция към Генералния щаб на Русия генерал-полковник Сергей Рудской, заявиха, че руските сили са продължили настъплението си отвъд Константиновка и са достигнали южните и югоизточните покрайнини на Олексиево-Дружковка на северозапад.

Путин получи доклади от Картакавин и от командира на 4-та руска самостоятелна моторизирана стрелкова бригада, генерал-майор Антон Грунис, относно начина, по който руските сили са провеждали операциите за превземане на Константиновка. Грунис и Картакавин представиха подробни твърдения, че щурмовите подразделения на отделни моторизирани стрелкови батальони са превзели конкретни обекти в границите на Константиновка, включително фабрики, църкви и квартали. Руското военно командване посвети значителна част от срещата на тези доклади, вероятно с цел да представи руските сили като способни да напредват в условия на градски бой и да се наслади на информационната победа от твърдяното превземане на Константиновка.

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Тези руски твърдения обаче не съответстват на историческия модел на настъпление на руските сили. ISW обикновено наблюдава видеоматериали с географска локализация на украински удари срещу руски позиции в райони, където руските сили са напреднали, но сега не е наблюдавал такива кадри от удари срещу руските сили във всички райони на града. Руски източници, включително Министерството на отбраната, публикуваха голямо количество кадри на единични или малки групи руски войници, стоящи или развяващи знамена в и около Константиновка на 3 и 4 юли, както и през последните седмици, особено за да подкрепят твърденията на Министерството на отбраната за напредък. Тези кадри не доказват, че руските сили са напреднали, тъй като често са отрязани, което замъглява руските позиции или съдбата на войниците в тях.

Също не са наблюдавани кадри, които да сочат, че руските сили са използвали превозни средства, минохвъргачки или артилерия в града, което би означавало, че упражняват по-голям контрол. Неотдавнашни изявления на украинската страна подкрепят липсата на наблюдавани доказателства за трайно руско присъствие в целия град. Украинският президент Володимир Зеленски и Източното оперативно командване на Украйна категорично отхвърлиха руските твърдения, че са превзели Константиновка на 4 юли.

Украински военни източници посочват, че към средата на юни в Константиновка са се намирали около 100, най-много 250 руски войници, както и че към 23 юни украинските сили все още са били в числено превъзходство спрямо руските в града - твърдения, които съответстват на наблюдаваната динамика на ударите срещу руски и украински позиции в Константиновка и противоречат на руските твърдения за превземане на града. Висшите военни командири на Путин, командирите на бойното поле и руските военни блогъри продължиха да твърдят, че към 3 и 4 юли украинските сили все още държат позиции в Константиновка, което допълнително подкопава руското твърдение.

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Путин и други руски официални лица използват предполагаемото превземане на Константиновка, за да твърдят, че „Крепостният пояс“ на Украйна около Славянск и Краматорск, както и останалата част от Донецка област, ще паднат съвсем скоро. Путин специално подчерта значението на Константиновка за ускоряването на превземането на останалата част от Донецка област и нейния промишлен капацитет.

Освен това руското министерство на отбраната и други руски източници публикуват големи количества видеоматериали, които може да са били манипулирани с изкуствен интелект, за да потвърдят фалшиво преувеличените твърдения на Москва и да затруднят индивидуалната проверка на записите. На 3 юли руското министерство на отбраната например публикува поне 10 различни видеозаписа, на които се виждат руски военнослужещи, държащи знамена, за които се твърди, че са заснети в различни райони на Константиновка.

Руското министерство на отбраната също така направи поредица от други твърдения за превземане на населени места, съвпадащи със срещата на Путин на 4 юли, и публикува видеоматериали, на които се твърди, че руските сили действат във всички тези населени места.

Други руски източници, за които се съобщава, че са свързани с руски военни подразделения, публикуваха допълнителни видеоматериали, на които руски войници държат знамена в различни райони на фронтовата линия. Тези видеоклипове са част от систематичната когнитивна война, водена от Кремъл, с цел да се преувеличат руските успехи чрез преувеличени твърдения за постигнати победи и прониквателни мисии, за да се създаде лъжливото впечатление, че фронтът се руши, въпреки всички налични доказателства срещу това, категорични са от ISW.

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Междувременно бойци от 19-и армейски корпус на Украйна публикуваха видео от Константиновка, с което опровергават твърденията на Кремъл, че градът е превзет. Украинските войски заявиха, че продължават да заемат позиции в различни части на града, и потвърдиха, че Константиновка остава под контрола на украинските сили за отбрана, като продължават да се засичат и отблъскват опити за проникване от руска страна.

Fighters of Ukraine's 19th Army Corps released a video from Kostiantynivka rejecting Kremlin claims that the city has been captured. Ukrainian troops said they remain positioned across different parts of the city and confirmed Kostiantynivka remains under the control of Ukraine's… pic.twitter.com/9y1PwQ6TU2 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 5, 2026

В руското информационно пространство обаче упорито се акцентира върху "превземането" на ключовия крепостен град и че това е обвързано с мирните преговори за Украйна. Военнопропагандният Telegram канал "Два майора" пише, че "след широкото отразяване на превземането на Константиновка, преговорният процес неочаквано набра нов импулс тази седмица: Върховният главнокомандващ проведе близо 90-минутен телефонен разговор с Тръмп по инициатива на американците, като обсъдиха ситуацията в Украйна. Нашият президент подчерта, че Москва предпочита политическо и дипломатическо разрешаване на конфликта, но само при спазване на принципните подходи на Русия. След провала на руското външно министерство с „Духът от Анкъридж“, който завърши с почти класическа „измама“, войниците на фронта в Константиновка отнеха от врага възможността да преговаря от достойна позиция": Няма бензин и руснаците се сетиха за политиката. Путин си призна, че няма "дух от Анкъридж" (ОБЗОР - ВИДЕО).

"Постепенното изчерпване на икономическия потенциал на страната ни и постепенното постигане на редуцираните цели на Централния военен окръг преди освобождаването на Донбас, от една страна, благоприятстват деескалацията. От друга страна, постоянните лъжи на Вашингтон и подготовката на ЕС за война с Русия изискват наистина сериозни гаранции за сигурност, които никой никога няма да може да предостави, предвид срива на международното право и абсолютната безнаказаност на същите тези янки", лее пропаганда каналът от държава агресор, която вече пета година води пълномащабна война срещу съседката си.

Путин даде да се разбере, че ще продължи войната такава, каквато е

Путин използва срещата на 3 юли с руските командири също така за да даде знак, че е решен да продължи войната в Украйна по същия начин, както досега. Командващият Северната група войски генерал-полковник Евгений Никифоров заяви, че руските сили създават „буферна зона“ в областите Суми и Харков, за да гарантират сигурността на руските гранични райони, но призна, че армията се мъчи да се защитава от украински удари, нанасяни дълбоко в територията на Русия. Путин отговори на Никифоров и заяви, че колкото повече украинските сили продължават да нанасят удари по Русия, толкова повече руските сили ще трябва да настъпват по-далеч в северните части на областите Суми и Харков. Бившият президент и настоящ зам.-секретар на Съвета по сигурността Дмитрий Медведев също така заяви на 4 юли, че „буферната зона“ ще преминава през областите Суми, Днепропетровск и Харков, където руските сили са напреднали само незначително.

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Твърденията на Путин погрешно свързват украинските удари с руското настъпление. Украинските сили използват дронове и ракети, срещу които така наречената „буферна зона“ в Украйна всъщност не би могла да осигури защита. Веднага след тези изявления Путин заяви, че районите в Украйна, където иска да установи „буферна зона“, са „исторически руски, руска земя“, което опровергава идеята, че продължаването на военните му действия по същия начин, по който ги води от над четири години, има за цел единствено защитата на руските гранични райони. Целта явно е нещо повече. Изявленията на Путин отново потвърждават намерението му да завземе големи части от украинската територия извън Донецк и Луганск. Той също така критикува подкрепата на Европа за украинските удари по Русия, вероятно с цел да възпрепятства западните партньори на Украйна да финансират украинските иновации в областта на дроновете и ракетите и да принуди Киев да капитулира - единственият сценарий, който би превърнал фантазиите му в реалност, смятат от Института за изучаване на войната.

И докато диктаторът продължава да живее в своя измислен свят, проблемите с недостига на гориво, дошли вследствие на подпалената от него война, удрят сериозно по духа на собствения му народ. Нов пример - руски кмет призова жителите да спрат да шофират, освен ако не е абсолютно необходимо, тъй като в Иркутска област също настъпи недостиг на горива. „Представете си цяла седмица без бензин навсякъде в града. Тогава ще разберем наистина колко сериозна е ситуацията“, заяви Павел Березовски, ръководещ Нижнеилимския район на областта.

🤡 Welcome to the world's "energy superpower!" A Russian mayor urged residents to stop driving unless absolutely necessary as fuel shortages hit the Irkutsk region



"Imagine a whole week without gasoline anywhere in the city. Then we'll truly understand how serious the situation… pic.twitter.com/FVGWDNgB1r — NEXTA (@nexta_tv) July 4, 2026

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„Това не е изкуствен недостиг на гориво в страната - ние сме прецакани. Възстановяването на рафинериите ще отнеме много време“, жалва се поредният руснак в социалните мрежи за държавата, която доскоро беше определяна като енергийна суперсила.

“This isn’t an artificial fuel shortage in the country — we’re f*cked. Refineries will take a very long time to restore”



A guy decided to check whether fuel trouble had really come to Russia — and everything really turned out to be very, very bad. pic.twitter.com/M1CWAJj7ea — NEXTA (@nexta_tv) July 4, 2026

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Вече 54 поредни денонощия интензивността на сухопътните бойни действия на фронта в Украйна е на нечуваното ниво от над 200 бойни сблъсъка за 24 часа – това е официалната информация на украинския генщаб. На 4 юли е имало 295 бойни сблъсъка спрямо 268 на 3 юли. Руснаците са хвърлили 252 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 21 по-малко спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 2775 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 300 надолу на дневна база. Руската армия е използвала 8799 FPV дрона, което е с около 1300 по-малко спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

В направлението към Гуляйполе, Запорожка област, е имало най-много руски пехотни атаки за денонощието - 38 (4 спрени атаки е имало още в Ореховското направление - най-западната част на региона). На второ място е Покровското направление, като там Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) твърдят, че са отбили 31 руски щурма. В Славянското направление са се състояли 25 сражения за 24 часа. В направлението от Торецк към Константиновка, североизточно от Покровск, са станали 17 руски атаки. Откъм Часов Яр обаче е имало само две руска пехотни нападения – това е Краматорското направление, насочено пак към Константиновка, но от североизток. Последното направление с двуцифрен брой руски нападения е Южнослобожанското (Харковска област) с 15.

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Украинският министър на отбраната Михайло Фьодоров заяви, че Украйна планира да убива поне по 200 руски войници на квадратен километър. Той изтъкна, че страната му не може да се мери с Русия по отношение на финансиране или човешки ресурси и че трябва да спечели чрез технологии. Министърът също така посочи, че войниците ще получават точки за видеозаписи, показващи атаки с убийства на руски войници на фронтовата линия. Тези точки ще могат да се разменят за оборудване, дронове, системи за електронна война и компоненти.

Defense Minister Fedorov says Ukraine plans to destroy at least 200 Russian troops per square kilometer, arguing Ukraine cannot be larger than Russia in funding or manpower and must win through technology. He also said troops will receive “eBaly” points for combat videos showing… pic.twitter.com/0bfL0XqvMy — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 4, 2026

Украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в генщаба, излезе с нов анализ, в който акцентира върху ситуацията в Ореховското направление, Запорожка област. Според него руската 58-а общовойскова армия в Запорожкото направление е спряла настъплението си и на редица участъци е преминала към активна отбрана. Въпреки че Москва поддържа значителни сили в района и вероятно подготвя допълнителни прехвърляния на подразделения, досега не е постигнала основните си оперативни цели там, отбелязва анализаторът.

По оценката на Машовец украинските сили са подобрили тактическите си позиции в района на Степногорск и Камянско - в най-западната част на региона Запорожие, като са установили контрол над ключови участъци и са изтласкали руските подразделения в някои направления. В същото време продължават ожесточени боеве около Щербаки, Мали Щербаки и по подстъпите към Орехов, където руските атаки засега не водят до решаващ пробив.

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Анализаторът подчертава, че руските войски не са успели нито да достигнат по-близо до Запорожие, нито да пробият към Орехов – двете основни задачи, които според него са необходими за по-нататъшно настъпление в района. Според Машовец в краткосрочен план Русия вероятно ще продължи опитите за настъпление към Орехов, но с ограничени ресурси, тъй като основният стратегически приоритет на руското командване остава източният фронт, включително Славянск–Краматорск. Той не изключва 58-а армия постепенно да премине към по-твърда отбрана, особено ако украинските удари срещу руската логистика в Южна Украйна продължат да затрудняват снабдяването на руските сили.

През нощта на 4 срещу 5 юли Русия атакува Украйна с общо 129 дронове и ракети, посочват Военновъздушните сили на Украйна. Според тяхната информация противовъздушната отбрана е свалила или обезвредила 112 дрона и три управляеми ракети "въздух-въздух" Х-59/69 в северната, южната и източната част на страната. Противорадарна ракета Х-31, която също е била изстреляна, не е поразила целта си. Четири атакуващи безпилотни летателни апарата са "пробили" през ПВО и са поразили три места, а отломки от свалени дронове и ракети са паднали на осем места, съобщиха украинските ВВС в сутрешната си сводка. В доклада се уточнява, че противорадарната ракета Х-31 е била изстреляна от Черно море, а трите управляеми ракети Х-59/69 са били изстреляни от въздушното пространство на окупираната част на Запорожието.

Трима души загинаха, а осем бяха ранени в резултат на руски удари в Харковска област през последните 24 часа. Сред пострадалите има и дете, съобщи областният управител Олех Синехубов.

Двама мъже са загинали при руски удар с дронове срещу град Богодухов в област Харков. 26-годишна жена претърпя остра стресова реакция. Има щети по супермаркет, магазин за мебели и две коли. "Всички служби за спешна помощ работят на мястото на инцидента“, заяви Синехубов.

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По двама ранени има след атаки съответно в Запорожка и Днепропетровска област, съобщават местните власти. Общо има една жертва и 16 ранени в региона на Запорожието вследствие на руски атаки за последното денонощие, съобщи ръководителят на местната администрация Иван Фьодоров. Там руснаците атакуваха включително жилищен блок.

От своя страна, Украйна атакува Русия с поне 389 дрона - само толкова са били свалени според руското военно министерство от 20:00 часа московско време на 3 юли до 07:00 часа московско време на 4 юли. Това е станало над териториите на областите Белгород, Брянск, Владимир, Калуга, Курск, Липецк, Ленинград, Новгород, Орел, Псковска, Ростовска, Рязанска, Саратовска, Смоленска, Тверска и Тулска област, Краснодарския край, Московска област, анексирания полуостров Крим (там има жертва и двама ранени според назначените от Русия "власти"), както и над водите на Азовско и Черно море.