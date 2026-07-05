Анализ: Русия модернизира ракетите "Искандер-М", но остава уязвима към атаки с украинските "Фламинго" (ВИДЕО)

Руснаците са модернизирали балистичните ракети, използвани в тактическата ракетна система „Искандер-М“. Те са оборудвани с нова автономна система за насочване „Комета-М12Р-ВТ“, съобщава Telegram канала „Colonel General Stab“. Както отбелязва авторът на канала, ключовата иновация е използването на 12-елементна многоканална цифрова антенна решетка (ЦАР) в носовия конус на ракетата. Тази антена позволява на ракетата да поддържа комуникация с навигационни спътници по време на началната и средната фаза на полета, за да подобри точността на насочване и устойчивостта на смущения.

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Освен това, по време на последната фаза на полета, навигацията на ракетата се осигурява от системата Kometa-R8 в опашната част, оборудвана с две четириелементни антенни решетки ARP-4T. Предишната версия беше Kometa-MR12, където M означава „модернизирана“, а R означава „ракета“.

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Както отбелязва авторът на Telegram канала, заглушаването на навигацията на такава ракета вече изисква 11 или повече системи за електронна борба в необходимия работен диапазон, или още един ракетен удар с „Фламинго“ по завода „ВНИИР-Прогрес“ в Чебоксари, където се произвеждат тези антени. Припомняме, че в нощта на 10 юни украински ракети FP-5 „Фламинго“ поразиха военния завод „ВНИИР-Прогрес“ в Чебоксари , който произвежда навигационно оборудване за дронове „Шахед“, крилати ракети „Калибър“ и системи „Искандер-М“. Президентът Володимир Зеленски потвърди удара и го нарече част от „украинските дългосрочни санкции“ срещу руски военни и петролни съоръжения.

Русия остава уязвима за украинските ракети FP-9

Макар украинската ракета FP-9, известна като "Фламинго", все още да не е използвана, Русия трябва да се подготви за възможността това скоро да се случи. Украинският авиационен експерт Константин Криволап заяви това в предаването „Факти и новости“, след намека на руското Министерство на отбраната, че Украйна може да използва собствена балистична ракета за първи път, за да удари страната агресор.

„Нека руснаците се подготвят, защото такава ракета ще съществува и ние ще провеждаме тестове на руска територия и ще нанасяме удари само по военни обекти, унищожавайки само военни цели“, подчерта експертът. Криволап смята, че руснаците ще имат проблеми със свалянето на балистични ракети, тъй като системите С-300 и С-400 не са способни „правилно“ да унищожават балистични оръжия.

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Експертът добави, че руснаците имат радар, но той не осигурява прецизността, необходима за насочване на балистична ракета, за да се постигне „кинетично, челно поражение“. Той обясни, че във вражеските системи детонацията на ракетата се случва на определено разстояние и руснаците трябва да се надяват, че фрагментите ще ударят балистичната ракета, движеща се с хиперзвукова скорост. Експертът отбелязва, че при такива условия вероятността за сваляне на ракетата не надвишава 30%.

Криволап отбеляза, че определен брой балистични ракети биха били достатъчни на Украйна, за да унищожи целия военно-промишлен комплекс на Русия за кратък период от време, така че врагът да няма с какво да се бие. „Не мисля, че ще бъдат изстреляни веднага голям брой ракети, защото първо ще има прототипи, които ще тестваме в „блатата“, добави той.

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Наскоро от компанията Fire Point публикуваха кадри от изстрелване на ракетата си FP-7 – също балистична, но с обсег 200 километра и бойна глава от 150 килограма взрив.

Newly released footage of Ukrainian manufacturer Fire Point’s FP-7 ballistic missile undergoing testing.



The FP-7, seen here sporting a pink paint job, is designed to put a 150 kg warhead out to a distance of 200 km (124 miles). pic.twitter.com/0ZPVN2xK7H — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 3, 2026

В началото на юли Русия намекна, че Украйна може би е използвала собствена балистична ракета в бойни действия за първи път. На 2 юли Bloomberg цитира руското Министерство на отбраната, според което през последните 24 часа руските противовъздушни сили са свалили „оперативно-тактическа ракета с голям обсег“, както и седем управляеми авиобомби и 602 безпилотни летателни апарата от самолетен тип. Руската агенция не посочи типа на ракетата, нито предостави допълнителни подробности. Украйна също не потвърди публично използването на балистична ракета.

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