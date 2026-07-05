Клип с прасе се появи и бързо изчезна от канала на Медведев (ВИДЕО)

В официалния канал на Дмитрий Медведев – заместник-председател на Съвета за сигурност на Руската федерация и бивш президент на страната, беше публикувано видео, показващо прасе, което дъвче, докато стои в локва. Към видеото няма обяснение. Публикацията беше изтрита след броени минути. Не бяха направени коментари във връзка с инцидента. Предишната публикация в същия канал беше поместена вечерта на 3 юли. В нея Медведев, „от името на ръководството и народа на Руската федерация“, изрази „дълбоки съболезнования по повод мъченическата смърт на Върховния лидер на Ислямска република Иран, великия аятолах Сейед Али Хаменей“.

„Скърбим заедно с иранския народ за тази огромна загуба“, се казваше в кратка публикация, придружена от видеорепортаж за посещението в Иран по повод погребението.

ASTRA съобщи, че Медведев не е пътувал сам до Иран. Освен него, в церемонията участва и руският министър на енергетиката Сергей Цивилев. На събитието са присъствали също арменският министър-председател Никол Пашинян, президентът на Таджикистан Емомали Рахмон, както и лидерите на Пакистан и Ирак.

Видеото, което се появи в канала на Медведев и впоследствие изчезна, е било взето от профила в Instagram „floppythepig“ – акаунт с хиляди последователи, в който се публикуват истории за живота на едно прасе, създаден в САЩ още през 2020 г.

Видеото, което се появи в канала на Медведев след публикация за посещението му в Иран, първоначално е публикувано на 23 юни.

Най-новата публикация в канала на прасето показва как Флопи е отпразнувал Деня на независимостта на САЩ. Прасето наблюдава празничните фойерверки на фона на тъмното небе.

Това не е първият път, в който в канала на Медведев се появяват видеа с участието на някой друг, а не на самия него. На 12 юни там беше публикувано генерирано от изкуствен интелект поздравление за Деня на Русия. Във видеото се виждаше генериран образ на Дмитрий Медведев, който нарязва на парчета портрети на определени лидери от ЕС.

През 2022 г. Дмитрий Медведев въведе в публичното пространство термина „прасенца“. През 2025 г. се появиха съобщения, че изразът „европейски прасенца“, използван от Путин, може да влезе в речниците като афоризъм.