"Не следвай неверниците": Български депутат на погребението на аятолах Хаменей - МВнР още не отговаря (ВИДЕО)

"Известно е, че делегация е била изпратена от българските власти, докато останалите страни са били представени предимно от неофициални групи или опозиционни политици". Това дословно пише в публикация на популярния руски военнопропаганден телеграм канал "Рибар", която касае погребението на аятолах Али Хаменей. Хаменей беше убит при американско-израелска операция с въздушен удар в началото на втората за по-малко от година война с Иран, която този път започна на 28 февруари, 2026 година. При удара беше ранен и Моджтаба Хаменей, втори син на Али Хаменей, който впоследствие пое поста на баща си и сега е лидер на Иран.

"Отделно представители на Българската републиканска партия и членове на парламента присъстваха на възпоменателни събития в чест на покойния ирански лидер, според иранските медии" - дословно изречение в репортаж на Анадолската информационна агенция. И това при положение, че Моджтаба Хаменей все още не се е появил на церемонията - има все още време до края на следващата седмица да го стори.

Кой отиде в Техеран?

Във връзка с описанието на "Рибар", Actualno.com се свърза в МВнР с няколко въпроса, за уточнение кой и в какво качество е отишъл в Техеран като български представители. Най-важните от въпросите са следните:

Имало ли е официално изпратена делегация от правителството на Румен Радев на погребението на аятолах Али Хаменей? Имало ли е български депутати, отишли на погребението на аятолах Али Хаменей? Ако да, кои са те - поименно?

Оказа се, че не е изобщо тайна кой е отишъл в Иран, но изглежда не става въпрос за отишли там депутати с "благословията" на сегашната власт в България в лицето на Румен Радев. Отишлите са Ангел Георгиев, който е депутат от "Възраждане" в сегашното, 52-ро Народно събрание, както и Златан Златанов, депутат на "Възраждане" в 51-вото Народно събрание. Георгиев е дори председател на Комисията по политиките за българите извън страната в сегашния парламент.

"Ето защо за мен беше голяма чест да приема поканата от иранското правителство да изпратя делегация в Иран за погребението на убития от агресорите духовен лидер на страната. Вчера Ангел Георгиев и Златан Златанов бяха на поклонението в Техеран - единствените европейски политици, участвали в церемонията. Освен Възраждане, други държави и политически партии от Европа не са канени" - потвърждение, написано в официалната страница във Facebook на Костадин Костадинов, лидера на "Възраждане". Припомняме, че през март 2026 г. Костадинов поиска "мандат" от служебното правителство на Андрей Гюров да преговаря Иран да не ни напада - защото Иран изпрати протестна нота, припомнете си:

Церемониите по погребението на Хаменей ще продължат цяла седмица, но започнаха на 3 юли. На нея дошлите гости четат части от Корана - а Ангел Георгиев сбърка и първоначално сложи лявата си ръка на сърцето, което в шиитския ислям се обида, после се поправи. Докато двамата се кланят, иранците пускат 48 аят (неправилно наричан на български стих) от сура (глава) ал- Ахзаб (Съюзените племена) от свещената за исляма книга - Корана, който гласи следното:"И не следвай неверниците и лицемерите, и отмини обидите им, и се уповавай на Аллах! Достатъчен е Аллах за покровител". (وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ "وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿٤٨‎﴾) - пояснението е от известния български учител Емил Джасим. В своя кратка публикация в официалния си профил във Facebook, близкоизточният анализатор Руслан Трад уточнява, че е особено важно да се види кои цитати от Корана се изчитат при идването на всяка делегация. А "представянето" на Георгиев и Златанов е отразено на официалната страница във Facebook на иранското посолство в България:

Не само Георгиев и Златанов обаче са в Техеран - там е и Страхил Ангелов, който беше депутат на БСП от времето на правителството на Пламен Орешарски. Той не крие, че е отишъл за погребалната церемония на Хаменей. Страницата във Facebook на Ангелов е пълна с "репортажи" за случващото се - по думите му, защото е бил поканен. С "откровение" - така или иначе Иран може да получи повече, защото е победил. С какво е известен Ангелов - припомнете си ОЩЕ: