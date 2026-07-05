Украйна отказа на руснаците да спре да стреля по тях в Константиновка

От Министерството на отбраната на Русия заявиха, че Украйна е отказала предложената от Москва „хуманитарна акция“ за прекратяване на огъня в Константиновка с цел предаване на телата на военнослужещите от ВСУ. „На 4 юли 2026 г. Министерството на отбраната на Русия направи изявление с предложение за провеждане на хуманитарна акция за предаване на телата на загиналите военнослужещи от украинската армия, намиращи се в град Константиновка, след окончателното установяване на контрол над този населен пункт от руските войски и прекратяването на бойните действия там. В хода на обсъждането на този въпрос по каналите на специалните служби украинската страна отхвърли това предложение. По този начин киевският режим не направи абсолютно нищо, за да могат телата на загиналите украински военнослужещи да бъдат достойно погребани от близките им. Украинските власти за пореден път демонстрираха отношението си към загиналите военнослужещи като към „разходни материали“, които се събират предимно на фронтовата линия в резултат на принудителна мобилизация“, се посочва в съобщението на ведомството.

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По-рано днес от Министерството на отбраната на Русия предложи, при съгласие от страна на Киев, да организира работата на журналисти в Константиновка, Донецка област, за отразяване на процеса по предаването на телата. Както твърдят от руското военно ведомство, над 20 чуждестранни медии са изразили желание да пристигнат в Константиновка. Снощи руското министерство на отбраната предложи на Украйна да прекрати обстрела на Константиновка от 12:00 до 18:00 часа по московско време на 6 юли, за да се организира предаването на телата на загиналите в града военнослужещи от ВСУ. От военното ведомство заявиха, че украинската страна трябва да съобщи решението си по каналите на специалните служби до 12:00 ч. по московско време на 5 юли 2026 г.

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На 4 юли следобед Зеленски покани Путин на среща в Константиновка. „Ако Константиновка в момента е под контрола на Русия, то вероятно Путин няма да има проблеми да се срещне с мен там“, написа президентът на Украйна в канала си в Telegram.

Прессекретарят на Путин Дмитрий Песков, коментирайки думите на Зеленски, припомни, че президентът на Украйна все още може да пристигне в Москва за преговори с Путин. През нощта на 4 юли държавните медии съобщиха за посещението на Путин в един от щабовете на руските военни, където му докладваха, че руските войски са превзели изцяло Константиновка в Донецка област.

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За пълното превземане на Константиновка обяви началникът на Генералния щаб на ВС на РФ Валерий Герасимов. От своя страна Путин обяви, че е постигнат пълен контрол над територията на Луганска област, като отбеляза, че превземането на Константиновка е важен етап в превземането на Славянско-Краматорския отбранителен възел на ВСУ. Боевете за Константиновка продължават от октомври 2025 г.

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