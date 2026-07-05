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След огромен скандал: Полша разсекретява цялата военна помощ за Украйна

05 юли 2026, 19:50 часа 774 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno/ChatGPT5
След огромен скандал: Полша разсекретява цялата военна помощ за Украйна

Полша ще разсекрети информацията за цялата военна помощ, предоставена на Киев между 2022 и 2026 година. Съобщението за това беше направено от министъра на отбраната Владислав Косиняк-Камиш след консултации с премиера Доналд Туск.

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Същевременно той обяви, че е наредил на Службата за военно контраразузнаване на Полша да установи кой е искал да разкрие държавни тайни, свързани с тези доставки. Според него отговорните ще бъдат привлечени към отговорност „независимо от парламентарния имунитет“.

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„Имаме работа с война на нашата граница и всякакви действия, които противоречат на националните интереси на Полша, поставят в риск сигурността на нашите граждани“, написа Косиняк-Камиш в X. Съобщението на министъра дойде в отговор на обвинения от опозицията, че правителството тайно е прехвърлило ракети за системата Patriot на Украйна.

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Полша скандал Пейтриът военна помощ война Украйна
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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