Най-важните новини за деня: 5 април 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 5 април 2026 г.

ВАЖНИТЕ МОМЕНТИ, ЗА КОИТО ДА ВНИМАВАМЕ ПРИ ВОТА С МАШИНА НА 19 АПРИЛ (СНИМКИ И ВИДЕО)

След две седмици България избира своите нови 240 народни представители на предсрочните парламентарни избори за 52-ото Народно събрание. В поредица от статии Actualno.com ви разказва всичко важно, което трябва да знаете преди вота и отговорите на най-често задаваните въпроси.

ЗАПОЧНА СЕ: ХИБРИДНАТА ВОЙНА НА ИРАН В ЕВРОПА

Атаките срещу граждански цели в Европа напоследък се увеличиха - нападения бяха извършени срещу синагоги и банки в Белгия, Холандия и Франция. Отговорност за атаките пое сенчестата групировка, свързана с Иран, „Ашаб ал-Ямин“. Според Financial Times, на фона на конфликта в Близкия изток, тези атаки са породили опасения, че Иран може да стои зад зараждаща се кампания от атаки на „хибридна война“ в цяла Европа.

ТЕЖКО Е, УКРАЙНА НИ ПОДПУКА: ПРЕДАТЕЛИ В ПОЛЗА НА РУСИЯ РЕВАТ, РУСКАТА ИКОНОМИКА СЕ СРИВА (ОБЗОР - ВИДЕО)

В застой сме – това са констатациите на руски военни блогъри (Z-канали в Телеграм) що се отнася до случващото се на фронта в Украйна. И констатацията е една и съща на база данни от различни източници – от американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) през известния украински мониторингов канал Deep State и руския му "колега" "Сливочный каприз". Олег Царьов, бивш украински депутат, отдавна избягал в Русия и издирван от Украйна за държавна измяна, казва следното – Deep State дори дава леко увеличение на руския напредък през март спрямо февруари, обаче нашият канал "Сливочный каприз" казва друго – още по-голям спад и резултат в руските териториални придобивки на украинска земя, който е най-лошият от две години насам! "Могат да се правят изводи", добавя Царьов.

БИВШ ВОЕНЕН МИНИСТЪР ОБЯСНИ ИНТЕРЕСА НА БЪЛГАРИЯ ОТ СПОРАЗУМЕНИЕТО С УКРАЙНА

10-годишно споразумение, сключено между България и Украйна за сътрудничество в областта на отбраната, бе постигнато по време на среща между служебния ни премиер Андрей Гюров и украинския президент Володимир Зеленски. То включва клауза за съвместно производство на дронове, за да се използва опита на украинската страна в тази сфера на фона на множеството прониквания на руски дронове в европейското въздушно пространство.

СИНДИКАТИТЕ НАСТОЯВАТ: СПЕШНА ЗАЩИТА ЗА ДОМАКИНСТВАТА И БИЗНЕСА

От Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) настояват за незабавен пакет от мерки в подкрепа на домакинствата и бизнеса, за да се справят с нарастващите цени и икономическата несигурност. Синдикатът призовава за свикване на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество за обсъждане на предложенията. От КНСБ очакват да бъдат обсъдени, както правителствените намерения, така и техни конкретни предложения. От синдиката припомнят, че съгласно българското законодателство Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) е легитимният орган за решаване на въпросите, касаещи жизненото равнище и покупателната способност на хората.

ЗАПРЯНОВ: НЕ Е ИСТИНА, ЧЕ ЩЕ УЧАСТВАМЕ ВЪВ ВОЙНАТА В УКРАЙНА

"Със споразумението с Украйна ние не поемаме никакви военни ангажименти", каза служебният министър на отбраната Атанас Запрянов в предаването "Неделя 150" по Българското национално радио (БНР) за десетгодишното споразумение за сигурност между България и Украйна, което служебният премиер Андрей Гюров и украинският президент Володимир Зеленски подписаха на 30 март.

ПРОГНОЗА ЗА ВРЕМЕТО - 6 АПРИЛ 2026 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)

На 6 април 2026 г. минималните температури ще бъдат между 4° и 9°, в София – около 5°. През деня времето ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще има временни увеличения на облачността, по-съществени над планинските райони, но вероятността за валежи е малка. Вятърът ще е слаб до умерен от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 20° и 25°, в София – около 20°, показва прогнозата за времето на НИМХ.

ЦЕНИТЕ НА БЕНЗИНА И ДИЗЕЛА В БЪЛГАРИЯ ЛЕТЯТ: НАП ИЗНЕСЕ ТОЧНИ ДАННИ

Националната агенция за приходите (НАП) предостави днес официални данни на своя официален уебсайт, според които цената на дизела по бензиностанциите в България се е покачила с 37 процента от началото на конфликта в Близкия изток, а цената на бензина - с 18,7 процента. Средната цена на дизела у нас е достигнала 1,74 евро към събота, 4 април, което представлява ръст със 37 процента спрямо 28 февруари, когато САЩ и Израел предприеха удари срещу Иран. За същия петседмичен период средната цена на дребно на бензин А95 се е покачила с 18,7 процента - до 1,46 евро за литър, сочат данните на НАП.