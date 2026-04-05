Една от най-изтънчените дами на българския театър и кино: Малцина знаеха и за другата ѝ дарба

05 април 2026, 19:30 часа 9146 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno/Елена Страхилова
България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем. В новата ни рубрика "Невъзпятите герои", като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България и са постигнали много. Те са причина и повод за гордост за всеки българин.

Леда Тасева е една от най-значимите български актриси от втората половина на ХХ век, известна със силното си сценично присъствие и ярки роли в театъра, киното и телевизията. Уважавана от поколения актьори, тя остава като една от големите дами най-вече на българския театър.

Театрална кариера

Родената на 22 август 1926 г. във Видин бъдеща звезда на театъра и киното носи името Виолета Цветкова Тасева, преди да приеме артистичния си псевдоним Леда. Завършва ВИТИЗ "Кръстьо Сарафов" (днес НАТФИЗ) в класа на Боян Дановски и бързо се утвърждава като силен драматичен талант.

Работи в много театри из страната - в Драматичен театър "Гео Милев" Стара Загора, Сатиричен театър "Алеко Константинов", Драматичен театър "Адриана Будевска" в Бургас, Драматичен театър "Н. О. Масалитинов" в Пловдив, в Театъра на Народната армия, Драматично-куклен театър във Враца, Драматично-куклен театър "Константин Величков" в Пазарджик, Драматичен театър "София".

Играе в класически и съвременни пиеси, влизайки в ролите на силни жени, драматични персонажи, но дори и малките й роли имат особен чар, който ги прави особено запомнящи се.

Снимка: Actualno

Роли в киното и телевизията

Леда Тасева участва и в редица български филми и сериали, като много често играе авторитетни, достолепни, строги и трагични персонажи, често аристократки, майки или обществени фигури. 

Една от особено емблематичните й роли бе тази на контрольорката във филма на Николай Волев "Да обичаш на инат" с участието на Велко Кънев.

Снимки: Actualno

Стихове

Леда Тасева оставя следа и с поезията си - нейните стихове са издадени в книга пет години след смъртта й по нейна молба. Поместваме тук един от тях:

Опитах всички приспивателни,

успокоителни и упоителни,

за да успея да забравя, скъпи,

реката,

шлепа,

твоята ръка на рамото ми,

мойте рамене под твоята ръка...

 

Щом всичко е изчезнало със тебе -

реката,

шлепа,

сладките ти пръсти,

и значи е настъпил края

на нещото, което е било живот,

любов,

безмълвна нежност в общите ни нощи,

тогава значи е настъпил края

на всичкото това...

 

Но как да убедя самотните си рамене

да понесат спокойно тежестта

на твоята изчезнала ръка?..

Награди и признание

Леда Тасева е носител на държавни отличия за принос към културата, сред тях е орден "Кирил и Методий" I степен. Удостоена е със званието Заслужил артист.

Актрисата си отива само на 62 години от рак през 1989 г.

Елена Страхилова Отговорен редактор
Актьори българи Леда Тасева Невъзпятите герои авторски
