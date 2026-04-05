Ясен Петров за спречкването с Хулио Веласкес: Това са нормални неща! Искам Левски да е шампион!

Старши треньорът на Добруджа Ясен Петров даде своето мнение след равенството на своя тим срещу Левски в двубой от 28-ия кръг на Първа лига. Специалистът не скри задоволството си от представнето на добричлии. Той повтори, че основната цел на отбора е оставането в елита, като до края всяка среща има статут на финал. Пловдивския Джанини коментира и напрежението между него и Хулио Велаксес при традиционния треньорски поздрав след края на мача.

Ясен Петров: Вярвам, че Левски ще стане шампион!

„Първо искам да започна със съболезнования към семейството на Боби Михайлов. Първо едно зрелище за всички хора, които дойдоха днес на този двубой. Стана един много интересен мач, който завърши по драматичен начин. С оглед на кадровите проблеми, които имаме, ние сме малък отбор и имаме кадрови проблеми. Отсъстваха хора, които биха ни били от помощ. Успяхме с всички момчета, които тренираха усърдно през паузата. Тази точица е вълшебна. Говорейки малко за футбол. Изключително силен отбор на Левски. Успяхме да затворим всички входове и пространства пред нашата врата. Огънахме се накрая, защото когато си на такъв натиск е трудно. Доволен съм от всички хора, които играха на непривични постове. Благодарение на техните усилия и вяра, успяхме за нас, малкия отбор на Добруджа Добрич да вземем една скъпоценна точка“, каза Петров след хикса между Добруджа и Левски.

„Искам да поздравя всички именници, защото днес е един от най-хубавите празници в България. Благодаря за подаръка, който ми направиха с този незабравим гол в последните секунди. Малките деца, които дойдоха днес на този стадион, хората, които дойдоха да видят двата отбора, ще го помнят дълго време ще им остана в съзнанието за цял живот“, каза той.

„Искам да кажа, че нашата основна цел е да оцелеем в нашата А група. Предстоят ни 9 мача, 9 финала. Продължаваме да се борим за нашето оцеляване. Другата ни основна цел е да върнем хората на стадиона. Добрич е футболен град. Всички хора, от които ние зависим и хората, които управляват града, ще се постараят. Максимално добри условия за развитието на града. Имаме проблеми къде тренираме. Нашите момчета са истински герои. Нито един не е казал лоша дума за нищо. Горд съм с тях, защото въпреки това показват не лоша продукция“, допълни треньорът на Добруджа.

„Това са нормални футболни неща. Понякога хората не се разбират. Всеки е воден от напрежението. Както при Левски, така и при нас... искрено пожелавам на Левски да стане шампион и вярвам, че въпреки че днес загубиха точки ще си вземат поуки и ще си вземат. Искрено пожелавам успех. Видяхме се, всичко е наред, нормални постфутболни реакции, животът продължава. Ние ще останем колеги завинаги и ще се подкрепяме“, завърши Ясен Петров.

ОЩЕ: ЦСКА трябваше да се потруди, но мина през Берое - спорна ситуация беляза мача