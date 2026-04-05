Прекрасно! Още 6 медала за България от турнира по художествена гимнастика "София къп"

05 април 2026, 18:17 часа 1755 прочитания 0 коментара
Снимка: Българска федерация художествена гимнастика - Официална страница
Прекрасно! Още 6 медала за България от турнира по художествена гимнастика "София къп"

Българските състезателки спечелиха шест отличия на финалите на отделните уреди при жените на международния турнир по художествена гимнастика "София къп". Родните грации завоюваха два златни, два сребърни и два бронзови медала, а освен това имат злато и бронз в многобоя. С много силно представяне се отличи Анастасия Калева. При девойките се радвахме на перфектен сценарий - пет старта, пет златни отличия.

Анастасия Калева затвърди статута си на лидер, като триумфира с шампионската титла в многобоя, а във финалите добави още два златни медала - на обръч с оценка 26.850 (трудност 11.900; артистичност 7.550; изпълнение 7.400) и на бухалки с 27.700 (12.400; 7.600; 7.700), плюс сребро на топка с 25.650 (11.000; 7.500; 7.150) и бронз на лента с 25.750 (11.300; 7.400; 7.050).

Олександра Шалуева се качи на почетната стълбичка с бронз на обръч, след като беше оценена с 25.950 (11.500; 7.350; 7.150). Яница Динева се завърна с характер след контузия - сребро на лента 26.050 (11.500; 7.300; 7.250), бронз в многобоя, четвърто място на топка с 24.900 (10.400; 7.450; 7.050) и седмо на бухалки с 23.500 (9.700; 7.050; 6.750). Грациите на България завършват надпреварата с осем медала - три златни, два сребърни и три бронзови.

При девойките Сияна Алекова, Александра Петрова и Деа Емилова излязоха на килима с една цел и я изпълниха без компромис. Алекова беше недостижима на обръч, Петрова превърна топката в демонстрация на класа и стабилност, а Емилова доминира на бухалки и лента. "Златната" серия започна с отборната титла и завърши по шампионски начин - 5 от 5.

Джем Юмеров
Джем Юмеров
