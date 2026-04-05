Това го може само Левски! "Сините" обърнаха след 90 минути бездушие, но накрая страдаха заради шокиращ шедьовър

05 април 2026, 19:07 часа 1516 прочитания 0 коментара

Левски и Добруджа изиграха луд-луд двубой на стадион "Дружба", завършил 2:2. "Сините" разочаровха с изключително неубедителни 89 минути, в които инкасираха и попадение - дело на юношата на столичани Антон Иванов. Тъкмо преди да изтече редовното време обаче Кристиан Димитров възстанови паритета. Нещо повече, централният защитник бе в основата на попадението, с което Левски обърна в 96-ата минута. Това обаче не бе всичко. С последното действие в срещата Ивайло Михайлов наниза магичен шедьовър!

Левски се издъни в трилър на стадион "Дружба"

Гостите влязоха уверено в мача, но добричлии бързо се окопитиха. До средата на полувремето на терена по-скоро властваше битката, а началният натиск на "сините" затихна. В 22-рата минута домакините направиха огромен пропуск. Избита топка дойде на крака на Ловрич, който не намери целта от изгодна позиция. Малко по-късно Ангелов не успя да засече от въздуха изкушаващо центриране. Едва в 45-ата минута Левски стигна до шанс. Търдин се извиси от корнер, но ударът му излезе в аут.

Равенство на полувремето 🤝

Posted by ФК "Добруджа 1919" - Официална страница on Sunday, April 5, 2026

На почивката Хулио Веласкес пусна Георги Костадинов на мястото на Гашпер Търдин. Вместо "сините" да тръгнат в атака обаче, Добруджа пропиля нова възможност. Правещият страхотен мач Богдан Костов получи топката в наказателното поле и стреля, но бе блокиран от "син" бранител. В 63-тата минута сякаш логичното се случи. Иванов засече центриране на Ангелов. Последва рикошет в крака на Макун, който остави Вуцов безпомощен - 1:0 за Добруджа!

В ответното нападение Бала не успя да овладее добър пас. Веласкес реагира с тройна смяна, но и резервите на Левски се затрудняваха да пробият домакините. В заключителната фаза Майкон получи жълт картон, който го вади от строя за два мача, включително дербито с ЦСКА. Едва в 89-ата минута Димитров изравни! Централният бранител се озова на пътя на отбита топка, която шутира, за да преодолее Аргилашки.

В добавеното време момчетата на Веласкес тръгнаха смело в атака. При едно центриране в 96-ата минута Димитров засече, а противниковият вратар не се намеси убедително. Получи се карамбол и в крайна сметка топката се оплете в мрежата - 2:1! Това обаче не бе всичко! В следващата атака Михайлов реализира феноменален шедьовър, като пое на гърди и с обръщането си матира Вуцов с неспасяем шут, който се отби в гредата и влезе за крайното 2:2. Столичният гранд събра 66 точки, но преднината пред Лудогорец може да падне на 7 пункта. Добруджа е 12-и с 26 точки.

ОЩЕ: Славия превзе "Тича" и разклати Черно море, феноменална задна ножица беляза мача

Джем Юмеров Отговорен редактор
Левски Добруджа Първа лига
