Чеченският генерал Апти Алаудинов, който е считан за един от най-близките на чеченския лидер Рамзан Кадиров и командва чеченския отряд "Ахмат", увери, че нито един от бойците му не бил пленен от частите на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), които изненадаха руснаците в Курска област: Илюзиите на Путин: Украинската армия вече е избита, но да я отблъснете от Курск (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Нашите момчета се бият като лъвове. Ако има пленен наш боец, защо не му покажете лицето", заяви Алаудинов.

Apti Alaudinov, commander of Akhmat, said that no Kadyrovites had surrendered and that all areas in the Kursk direction where the AFU was moving were under control



